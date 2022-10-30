〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍

全球經濟金融環境動盪不安，通貨膨脹嚴重，科技及金融類股受創頗重，生技產業類股不妨納入觀察的目標，從第三季營收及第四季展望可以參考研究投資方向。

後疫情時代，加上地緣政治衝突，以及通貨膨脹，全球央行升息，影響經濟發展，全球資本市場同步受創，對於投資標的要求的報酬率越來越高，企業集資困難度更高，生技產業如果沒有良好的經營成果，並不容易得到投資人的肯定，所以在經營上，應該會保留更多現金，且重視大環境的風險，這是投資人需要了解的市場問題。

目前生技產業，全球用藥以小分子化學藥占比逾七成以上最多，即使經濟景氣再差，生技產業尤其是藥品仍然有一定的市場需求，而健保、農保、商業保險都有無償支付市場，是景氣循環下滑環境下，最安全的族群。因此具備市場需求的學名藥及原料藥，應該不會有衰退的疑慮，至於新藥研發，風險高，投資大，未具醫藥專業的投資人應注意，不宜輕易進場買賣。

從九月營收分析，單月創歷史新高的個股有：生達、美時、國光生、保瑞、生泰、晶碩、長聖、台生材、安美得。九月單月創歷史次高的企業有：健喬、明基醫、全宇生技KY、寶島科、立康、生展、大學光、大樹、博晟生醫、台微醫。以上都是九月營收成長，且第三季營收穏成長標的，在股市動盪不安之際，不失為可以注意的目標。

保瑞去年每股獲利11.04元，股利為現金股息3.5元，股票股利1元，今年上半年每股獲利已達6.14元。今年9月單月營收高達18.05億元，比去年同期增加3倍，原因是成藥的貢獻，加上集團CDMO業務持續成長，加拿大廠與竹南廠陸續増加客源，助益頗大。

安成旗下用於治療胃食道逆流疾病的新藥DLS甫獲美國FDA新劑型藥證，預計明年上市，加上持續優化產品組合，今年營運業績持續樂觀，可望加速成長，預估每股獲利有挑戰15元的機會，目前資本額為7億5381萬餘元，應具備未來發展潛力。但是價位已高，投資人需注意風險。

除此之外，最近熱門生技股可以注意的標的包括：寶齡富錦、合一、台康生技、保瑞、永日、東洋、藥華藥、智擎、中天、生展，也都是可以追蹤的標的，但是投資人應注意基本面及投資價位，不宜追高。

近年台灣全力發揮AI和大數據，是生技製藥產業中，最具爆發力的兩大新興科技，全球參與類此新創科技的藥物研發的廠商，正在倍增中。2018年僅百餘家，2021年大幅增加到1千7百多家，成長速度驚人。

台灣生技產業發展已有一定基礎，且正逐漸收割中，以美時為例，受惠血癌用藥Lenalidomide在美國上市，營收亮眼，今年9月創下33.49億元歷史最高紀錄。第三季合併營收已達53.89億元，年増高達76.3%，預期隨著毛利率攀升到5成以上，全年獲利有可能創新高。

安美得9月營收達到6597萬元，累計前9月達4.91億元，年成長率23.4%，主要產品包括傷口照護、無痛醫療、醫材等類。安美得自創品牌「赫麗敷」，可應用於不同階段的傷口照顧，無論是傷口或疤痕，形成完整照顧解決方案。值得注意的是安美得每股獲利逐漸成長，去年創下2.49元新高，今年上半年達1.18元，應有機會交出亮眼成績。

長聖連續5個月營收成長，前9月累計已達4.47億元，比去年同期增加57.8%。長聖近年主攻自體骨髓間質幹細胞（BMSC）治療，對脊椎損傷及退化性關節炎有相當突破，目前已獲多家醫院採用，有50名病患醫療中，有9人接受完整幹細胞療程，經過一年追蹤，顯示療效良好。然而今年長聖今年有細胞新藥臨床試驗，耗資不少，影響獲利。

藥華藥是新藥類股當紅炸子雞，主要市場在美國，目前正在積極研究骨髓増生性腫瘤臨床試驗，是藥華藥罕見血癌新藥Ropeg之外，另一項值得關注的藥品研發。

近年新冠肺炎疫情疫苗及藥物研發，舉世矚目。早在1990年代，核酸藥物就曾經使用過，然而因為核酸藥物毒性太強，穩定性不足，體內運輸難以克服，導致新藥研發團隊陸續放棄。2016年開始，研發障礙逐漸克服，核酸藥物重返舞台，新興療法包括：細胞、基因療法、核酸藥物，其中又以細胞治療最受矚目，數量是基因療法、核酸藥物6至8倍，充分證明核酸藥物未來發展潛力無窮，值得關注。尤其2020年核酸藥物全球產值35億美元，預估至2024年產值將達120億美元，年複合成長率將可達到27.9%，應可視為下一代高速發展的藥物領域。

美國FDA共核准50項藥品上市，其中以小分子藥物最多，達到34項，占68％，其次是蛋白質藥物，達到14項，占28％，核酸藥物因為技術突破，加上療效及安全性獲得肯定，2021年就有2件獲准上市，未來發展可期。台灣目前積極研究核酸藥物的上中下游業者包括：永昕、基米、台康生技，都值得注意。

在生技類股中，以新藥研發最具專業，失敗可能性大，再加上股價波動太大，投資人進場買賣要特別注意風險，至於學名藥或原料的市場發展，以及企業營收，風險較少，而且業績容易掌握，比較容易了解，至於醫材市場，股市不乏獲利良好企業，風險比較低，投資人或許可以多加留意。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★