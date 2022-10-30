黑海艦隊基地遭無人機攻擊 俄國宣布暫停「小麥航道」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）雖然在土耳其的斡旋下，俄國一度同意保障黑海作為烏克蘭小麥與其他糧食作物輸送渠道的安全，不過在戰爭持續的情況下，變數仍然隨時可能發生，昨（29）日俄國即以「烏克蘭無人機攻擊黑海艦隊」為由，暫時不允許烏克蘭小麥經黑海出口。

俄國外交部指出，週六針對黑海艦隊駐地塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的無人機攻擊，與烏克蘭武裝部隊及英國專家有密切相關，這一起行動導致俄國船隻無法持續保障黑海人道走廊的暢通，由於未能保障運送小麥的民用船隻安全，決定無限期暫停不久前同意的黑海小麥運輸路線。

俄方還宣稱擊落了16架海空無人載具，期間一艘俄軍掃雷艦受損，另有一艘參與小麥貿易的船隻遭受輕微損傷；除此之外，俄國外交部也指控英國是破壞北溪天然氣管線的幕後黑手，不過遭英國國防部嚴詞否認，表示這是俄國的惡意指控。

俄烏戰爭爆發以來，俄國利用認知作戰的方式持續發布各類或真或假的消息，這包括宣稱烏克蘭即將動用「髒彈」及「基因改造的生化蚊子」攻擊俄國等，

每次這類消息一出雙方針對彼此的各項說法來回攻防，故目前仍無法確認俄國說法正確與否，不過另有消息指出俄方有一艘大型水面艦隻也遭受攻擊。

而另一方面，雖然聯合國成功促成俄國與烏克蘭同意這一「黑海小麥航道」的設立，雙方對該如何執行一直有所爭議，俄國就曾抱怨自己國內的小麥出口仍然處處受到阻礙，並表示將考慮不會更新就此一航道設立達成的協議，聯合國現正與促成協議的土耳其接洽，希望可以重啟航道。