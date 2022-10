梨泰院10萬人踩踏事件 南韓進入全國哀悼期　拜登、蘇納克、馬克宏等多國領導人致哀

10-30 12:14 更新:外籍死者人數和國籍。

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)昨(29)日晚間韓國首爾梨泰院的街頭萬聖節派對發生嚴重踩踏意外,至少造成151人死亡。南韓總統尹錫悅在今(30)日上午發表全國緊急談話宣布全國進入哀悼期。與此同時,多國領導人就這起事故的罹難者致上最深切哀悼,並表示將對韓方提供所需的支援。

外電報導,韓國總統辦公室表示,29日晚間事故發生後不久,尹錫悅隨即趕往辦公室,主持梨泰院事故緊急應對會議外,今(30)日一早便針對黎泰院踩踏事故對全民講話。

尹錫悅表示,昨晚首爾中心地區發生了不該發生的慘劇,作為負責保護國民生命與財產安全的總統,他心情沉重,無比悲傷。除了為遇難者祈求冥福,希望傷者早日康復外,政府也將提供遇難者葬禮補助,並為傷者提供即時醫療救助和一對一救濟服務。

尹錫悅表示,即日起至事故現場完全排除前為全國哀悼期,各級政府機關(構)立即降半旗致哀,政府也將徹查事故原因,避免今後不再發生類似事故,並指示行政安全部等有關部門對各地慶典等活動實施緊急檢查。

據了解,目前正在荷蘭鹿特丹參訪的首爾市長吳世勳已立即結束出訪行程,正在趕回韓國途中。

據南韓消防部門統計,截至30日上午9點,踩踏事故已經造成151人死亡,82人受傷,傷亡合計233人。死者中97人為女性,54人為男性。由於意外當時梨泰院街頭湧入10萬人潮,事故又發生在路寬4米的小巷裡,增加救援和逃生難度,也因此身材相對矮小的女性死傷程度較為嚴重。

另外,經比對身分後,外籍遇難者人數由先前的2人增至19人,包含來自中國、伊朗、烏茲別克、挪威公民。

從照片中看到,數十輛救護車湧入意外現場搶救傷者。(圖/美聯社)

救難人員將擔架推入意外現場,準備將傷者送上擔架。(圖/美聯社)

另一方面,南韓這起重大意外事故也引起國際關注,美國總統拜登、法國總統馬克宏、英國新任首相蘇納克等人都對向韓國表達慰問。

美國總統拜登29日(當地時間)發表聲明指出,我和我的妻子吉兒向在首爾痛失親人的家屬表達深切慰問,我們同大韓民國人民一起悲傷,並祝願傷者早日康復。拜登表示,美韓兩國同盟從未如此積極活躍,在這悲傷的時刻,美國與韓國站在一起。

Jill and I send our deepest condolences to the families who lost loved ones in Seoul. We grieve with the people of the Republic of Korea and wish for a quick recovery to all those who were injured. The United States stands with the Republic of Korea during this tragic time.