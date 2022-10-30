梨泰院10萬人踩踏事件 南韓進入全國哀悼期　拜登、蘇納克、馬克宏等多國領導人致哀

10-30 12:14 更新：外籍死者人數和國籍。

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）昨（29）日晚間韓國首爾梨泰院的街頭萬聖節派對發生嚴重踩踏意外，至少造成151人死亡。南韓總統尹錫悅在今（30）日上午發表全國緊急談話宣布全國進入哀悼期。與此同時，多國領導人就這起事故的罹難者致上最深切哀悼，並表示將對韓方提供所需的支援。

外電報導，韓國總統辦公室表示，29日晚間事故發生後不久，尹錫悅隨即趕往辦公室，主持梨泰院事故緊急應對會議外，今（30）日一早便針對黎泰院踩踏事故對全民講話。

尹錫悅表示，昨晚首爾中心地區發生了不該發生的慘劇，作為負責保護國民生命與財產安全的總統，他心情沉重，無比悲傷。除了為遇難者祈求冥福，希望傷者早日康復外，政府也將提供遇難者葬禮補助，並為傷者提供即時醫療救助和一對一救濟服務。

尹錫悅表示，即日起至事故現場完全排除前為全國哀悼期，各級政府機關（構）立即降半旗致哀，政府也將徹查事故原因，避免今後不再發生類似事故，並指示行政安全部等有關部門對各地慶典等活動實施緊急檢查。

據了解，目前正在荷蘭鹿特丹參訪的首爾市長吳世勳已立即結束出訪行程，正在趕回韓國途中。

據南韓消防部門統計，截至30日上午9點，踩踏事故已經造成151人死亡，82人受傷，傷亡合計233人。死者中97人為女性，54人為男性。由於意外當時梨泰院街頭湧入10萬人潮，事故又發生在路寬4米的小巷裡，增加救援和逃生難度，也因此身材相對矮小的女性死傷程度較為嚴重。

另外，經比對身分後，外籍遇難者人數由先前的2人增至19人，包含來自中國、伊朗、烏茲別克、挪威公民。

從照片中看到，數十輛救護車湧入意外現場搶救傷者。（圖／美聯社）

救難人員將擔架推入意外現場，準備將傷者送上擔架。（圖／美聯社）

另一方面，南韓這起重大意外事故也引起國際關注，美國總統拜登、法國總統馬克宏、英國新任首相蘇納克等人都對向韓國表達慰問。

美國總統拜登29日（當地時間）發表聲明指出，我和我的妻子吉兒向在首爾痛失親人的家屬表達深切慰問，我們同大韓民國人民一起悲傷，並祝願傷者早日康復。拜登表示，美韓兩國同盟從未如此積極活躍，在這悲傷的時刻，美國與韓國站在一起。

Jill and I send our deepest condolences to the families who lost loved ones in Seoul. We grieve with the people of the Republic of Korea and wish for a quick recovery to all those who were injured. The United States stands with the Republic of Korea during this tragic time. — President Biden (@POTUS) October 29, 2022

國務卿布林肯也在推特上致哀，他由衷向南韓人民、傷者、罹難者親友表達最深切慰問。國家安全顧問蘇利文表示，美方已做好準備隨時可支援南韓。

英國首相蘇納克於推特上說，南韓傳出令人痛心消息，他們與陷入痛苦的南韓人同在。

Horrific news from Seoul tonight.



All our thoughts are with those currently responding and all South Koreans at this very distressing time. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 29, 2022

法國總統馬克宏則用韓文、法文雙語致哀，針對梨泰院意外事故，他向首爾市民、南韓人民表達哀掉，法國與南韓同在。

Une pensée émue ce soir pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen après le drame d'Itaewon. La France est à vos côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2022

梨泰院踩踏事件 尹錫悅：南韓進入全國哀悼期 拜登、蘇納克、馬克宏等多國領導人致哀