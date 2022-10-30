颱風奈格路徑往西　東北部防雨彈侵襲　宜蘭大同９小時內雨量破245.5毫米

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局表示，今（30）日白天東北季風影響，迎風面水氣偏多，雨勢集中在桃園以北、東北部地區，已針對宜蘭、基隆、雙北、花蓮發布大雨至大豪雨特報，請民眾注意坍方、落石及溪水暴漲。

據豪雨特報，今(30)日宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆、新北、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。（中央氣象局提供）

氣象局說，今日白天東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北及花東地區有局部短暫陣雨，大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生機率，其他地區為多雲到晴。

據雨量站資料顯示，今凌晨12點起截至上午9時，雨勢集中在宜蘭縣地區，尤其大同鄉兩處的雨勢已破200毫米，包含牛鬥監測站245.5毫米和清水站244毫米，南澳鄉的西帽山、西德山也各有187.5和160.5毫米。

今晚起颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部及東北部天氣將稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯，並有局部大雨，宜、花地區則有局部豪雨發生的機率，而南部地區及中部山區雲量增多，也將有局部短暫陣雨。

氣溫方面，北台灣天氣濕涼，其他地區早晚偏涼，清晨各地低溫約21至24度，預測桃園以北及宜蘭高溫約23、24度，其他地區高溫仍有26到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差較大，早出晚歸的民眾請留意氣溫的變化，適時增減衣物。

根據氣象局最新資料顯示，第22號輕度颱風「奈格」，今日凌晨2時中心位於鵝鑾鼻南方730公里之處，向西移動，今日清晨通過菲律賓後將進入南海再逐漸北轉，預測明（31）日凌晨2時在鵝鑾鼻南南西方730公里之海面上。

氣象局提醒，颱風路徑不確定性高，將影響降雨區域、時間及雨勢大小，仍要持續關注。

颱風奈格路徑往西 東北部防雨彈侵襲 宜蘭大同9小時內雨量破245.5毫米