現場直擊！12萬人力挺台灣同志大遊行　蔡英文：20年來成東亞最大

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台灣同志大遊行主題為「無・限・性」，於今(29)日大雨滂沱中邀社會大眾一起討論「愛」，總統蔡英文驕傲表示，走了20年，台灣同志遊行已經是東亞最大的同志遊行之一。

2022台灣同志大遊行在台北市政府前市民廣場登場，在台北東區街頭遊行，預估上看12萬人參與，指揮中心醫療應變組副組長「國民女婿」羅一鈞及律師尤美女帶來議題短講，藝人陳珊妮擔任彩虹大使，小樂吳思賢、閻奕格、路嘉欣等於現場精彩演出。

台灣彩虹公民行動協會發言人小白表示，這次主題為性解放的概念，這是協會20年來一直在做的事，繼續遊行要推動很多議題，繼續解構性別框架，相關議題不僅於推動同婚，還有愛滋等議題。

總統蔡英文力挺同志大遊行，在臉書貼文表示，第一屆舉行的時候，只有幾百人參與，到了現在，走了20年，台灣同志遊行已經是東亞最大的同志遊行之一，並感性寫下，「別人覺得很平常的事，可是對某些人來說，有很大的意義。」

蔡英文說，當時，第一屆走上街頭爭取權益的朋友，也難以想像在20年之後，台灣是亞洲第一個「婚姻平權」的國家。現在，能夠選擇婚姻，已是大部分人都覺得平常的事。

蔡英文強調，這樣的轉變和進步，要感謝許多人共同的努力，也要感謝台灣的民主與公民社會，能夠持續對話，不斷溝通，走向互相了解、包容的社會。

總統表示，台灣的國境已經解封，這幾天，在台北的街頭看到不少外國朋友，歡迎一起來參與這場盛會，也要邀請更多外國朋友，都能夠一起來體驗多元豐富的台灣。文末標註「民主挺同志」

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