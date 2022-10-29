3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 有醫生示警孩子乳房提早發育元凶竟是一款修護霜，原為用來改善異位性皮膚炎，不料竟導致孩童性早熟，送驗後發現產品竟含有雌激素。

馬偕醫院兒童內分泌科主治醫師黃世綱在臉書示警，最近兒童內分泌科醫師發現幼齡孩子因乳房隆起看診，詢問之下發現他們都用同一款「修護霜」的保養品，「以女孩來說，大多是乳房提早發育；而男孩除了乳房發育之外，甚至有乳暈顏色變黑的情況。此外，有少數女孩，症狀則更嚴重一點，年紀才 3 歲多，初經就已經來報到了。」

誼辰佳品牌總監高名誼透過聲明稿說明，今年9月底，團購主反應她的女兒及女兒同學在7至8月使用修護霜後，出現性早熟的狀況，公司立即安盤將庫存的修護霜一共7個批號送SGS檢驗，同時原本正在準備填料的新訂單也要求工廠送驗，並暫停填料，總計送驗8個批次。

高名誼表示，收到SGS的檢驗報告，於送驗的8個批號中有3個竟被驗出含有雌激素，當下立即要求工廠找出原因，釐清狀況，期間工廠的負責人表示，這是他們幾十年的配方，真沒有必要故意特別去添加此類不當成份。經過嚴密的徹查，製造工廠發現因生產流程疏失，誤用錯誤原料，導致部分產品成分含有不當成分。

高名誼強調，將立即進行的產品回收、顧客退費後續的處理。逐一的聯絡回收有問題的三個批號修護霜(批號0538效期2024.12.09/批號1532效期2025.03.17/批號1533效期2025.05.03)的消費者，並處理後續的相關事宜。唯睛品已中止與萊特美生化股份有限公司的兩項商品：”菁萃深效修護霜”及”玫瑰鎖水潔顏慕絲”的合作。

食品藥物管理署表示，桃園衛生局正在調查釐清生產狀況和回收數量，初步瞭解並非惡意添加，可能是製程、原料受污染，導致部分批號產品出現問題。雌激素為化妝品禁用成分，不合格產品須下架回收銷毀，並可依違反《化粧品衛生安全管理法》開罰2萬至500萬元。



(圖擷取自品牌臉書)



(圖擷取自品牌臉書)