參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）來源究竟為何？在證據遭到湮滅、極度不透明的環境下，真相始終是個謎，而「最大嫌犯」－中國科學院武漢病毒研究所，也始終擺脫不了嫌疑。浮華世界（Vanity Fair）攜手獨立調查機構ProPublica歷時5個月，從參議院提供的數百頁文件中，抽絲剝繭，細究武漢實驗室網站電文中的「黨內行話」，得出了一項結論—本次疫情極有可能就是實驗室人為事故，情況比外界想像的更為嚴峻。

由參議院委託的一支調查小組，在取名為蝙蝠洞（Bat Cave）的辦公室中埋頭苦幹了15個月，研究相關資料。成員包括曾任美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）中國事務專家、後轉任國務院的任友飛（Toy Reid）。任友飛與團隊，透過VPN取得武漢病毒研究所放上網站的電文，從字裡行間解碼，猶如文字柯南，還原病毒可能外洩的來龍去脈。

任最後提交了236頁的語料分析，從武漢研究所一篇篇表面看似無害、實則大有文章的電文加以解析，勾勒出實驗室事故應是於2019年11月爆發。然而，參議院27日公布的初步報告僅35頁，僅保守指出，疫情可能是「研究相關事故導致的結果」，卻未涵蓋此間驚人細節。

浮華世界的報導則爬梳了相關內容，呈現整起事件的脈絡，讓外界得以一窺，中國最高等級生物實驗室，如何承受龐大政治壓力、如何缺乏安全管理資源，以及出事了後，又如何文過飾非的蛛絲馬跡。

打開潘朵拉的盒子

2019年11月12日，武漢研究所生物安全第4級（BSL-4）（最高級）實驗室的中共黨支部成員，在電文中寫道，「這些病毒來無影去無蹤」，似在暗示出了紕漏，恐有生物安全外洩事故。

事件疑似驚動了北京高層。2019年11月19日的電文中，可得悉中國科學院一名負責科技安全的官員，親赴武漢了解情況，表面上宣稱是例行安全訓練，但從他的開場訓示，卻嗅到了不尋常的味道。

根據任友飛，該官員稱他帶來了「國家總書記習近平與總理李克強的口諭及批示」，以因應此「複雜嚴峻的情況」。任指出，語氣雖模糊，但將領導人「批示」都搬出來的論調，實屬罕見，通常習近平直接下令的「聖旨」，絕對代表事件不單純，或許習當時就已得知，武漢實驗室出了大事。

一名美國前情報官員指出，「批示」一說難講，並不一定是煙霧彈，或許只是官員假傳聖旨，狐假虎威，但可以確定的是，的確出現了必須向習近平報告的安全事故。另一名研究中共事務的專家也認為，用到了「事態嚴峻」等詞彙，代表情況不妙。雖無證據，但一篇南華早報的報導指出，早在2019年11月17日，湖北一名55歲男子就染上了COVID-19，此推論與該年11月病毒就現蹤一事，互相呼應。

高階實驗室卻低階配備，風險管理重大漏洞

報導也發現，中國好大喜功，身為最高實驗機構的科學人員，被「尋求突破」的壓力壓得喘不過氣，要做最先端的實驗，要登上最知名的期刊。然而，處於壓力鍋的科學家，往往一待就是4至6小時，穿著正壓式防護衣，不能吃喝，脫水、長久不動、因供氧聲音太吵而須戴耳罩，長時間下來，人都受不了，還怎麼確保實驗安全？

此外，硬體設備也嫌不足。最高生物等級的實驗室，接觸的都是最危險的病原，卻未能做好安全管理。舉例而言，2016年的洪災後，實驗室決定打造不鏽鋼牆，但專家指，不鏽鋼材質其實容易遭消毒液腐蝕，而當時中國技術人員對於要如何徹底消毒接觸過病原的表面，也缺乏專業。

其他例證還有，2018年內部檢核指出，實驗室病毒樣本並未妥善存放、管理不當等疏失。2019年與2020年，研究人員申請的專利中，有用來濾掉有毒氣體的器具，不慎處理就可能導致病原外流。還有一種消毒液，標榜可降低金屬腐蝕情況。這些資訊在在顯示，該機構的生物安全控管是一大問題。

簡而言之，中國一心想打造世界一流的高級生物實驗室，卻未投注相應的資源與專業，只給最低的維運成本，卻忽略最重要的一環－安全。風險管理問題、有限資金、加上專制政權，構成了釀災「完美」要素。

出事了，保命要緊

到了2019年秋季，武漢病毒研究所的問題已醞釀多時，但黨中央即將進行為期兩個月的視察。武漢研究所人員疑似為了掩蓋疏失，9月3日，逾50名成員集會討論如何因應內部審查與接下來的懲處。9月12日凌晨2時至3時，研究所將野生動物傳播病毒病原資料庫撤下，迄未復原，其中包含逾1.5個蝙蝠樣本，以及未公開的蝙蝠Beta冠狀病毒定序，僅所內人員有權限閱覽。

報導指，分析了研究所網站內容後，發現有不少為了2019年11月事件「善後」的痕跡。11月11日，研究所將網站上有關黨支部新聞的內容全數重新上架，很難不令人懷疑，是否透過刪除、變造文件等行徑，築起防護罩，規避責任，以免黨中央11月19日前來視察時，會被揭開所有不能見光的事。

疫苗發展快得「不可思議」，恐是事先取得病毒定序

參議院的報告也對中國解放軍病毒學者周育森，於2020年2月24日「率先」申請COVID疫苗一事感到事有蹊蹺。他是透過複製病毒的一個棘蛋白製作疫苗。專家認為，周的團隊必須要於2019年11月前取得病毒基因定序，才有可能完成研發、申請專利，還得是一切順利無礙的前提下，相當令人懷疑，除非早就在做相關研究。

周育森的疫苗研究先於2020年3月2日刊出，3個月後才獲同儕評閱期刊發表。詭異的是，周的狀態竟然列為「死亡」，原因不明。

從電文及各方文件進行的分析，儘管如何驚世駭人，終究只是推論，但任友飛呼籲，國際社會必須持續要求真相，切不可兩手一攤，放棄追尋。他認為，若覺得既發生在中國，就沒轍了，就採取必敗的態度，「那麼世人永遠無法防止類似事件，再度上演」。