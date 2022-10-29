左右之戰 選現任還是前任？全球聚焦巴西總統大選

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）巴西於本（10）月2日舉行總統大選，不過因為最終沒有人取得絕對多數，明（30）日將舉行第二輪選舉，而因為意識型態的對立日漸嚴重，外界擔心可能會爆發暴力衝突事件。

〈半島電視台〉報導指出，巴西本次大選是有史以來最分歧的一次，雖然有11個候選人角逐總統大位，最後主角仍是現任總統、極右派的波索納洛（Jair Bolsonaro）以及前任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），兩人分別取得48.4%及43.2%的選票。

魯拉曾在2003年至2010年間擔任巴西總統。身為左派候選人的他竭力爭取較低收入選民的支持，並提出保護並減少開發亞馬遜雨林等環境政策作為訴求，大部分的基本盤來自藍領階級與居住在郊區的選民。

波索納洛伊則高喊「上帝、家庭與國家」以強調傳統價值，並表示魯拉回歸後將清算教會外，同時也試圖爭取窮人選票，承諾連任後會繼續拚經濟，其支持者是政治傾向較為保守、福音教派的基督徒以及想要加強開發亞馬遜的企業等。

美洲協會（AS/COA）政策副會長Brian Winter指出，魯拉主打的「過去」同時是他的優勢也是劣勢；許多緬懷21世紀初經濟奇蹟的巴西人可能會因此投票給他，然而，不斷炒冷飯、缺乏新意的政策最後仍可能讓他落入下風，遭到波索納洛追過。

另一方面，巴西選舉同樣也面臨假消息流竄的考驗。抖音、WhatsApp等社交軟體已經出現大量帶有抹黑性質的謠言，像是魯拉如果當選會允許男人在公廁與小女孩共用廁所，以及波索納洛坦承自己會吃人，以及是個戀童癖等，不過持續觀察巴西選舉情形的全球性非營利性倡導組織「我們的總和」（SumOfUs）指出，大部分的假消息仍來自波索納洛的陣營。

而謠言同時也成為了選舉暴力的溫床。國際特赦組織美洲分部的負責人Erika Guevara-Rosas昨（28）日警告，隨著選舉的接近，騷擾、威脅以及暴力行為開始增加，在宗教熱忱較高的地區尤其嚴重，包含公眾人物在內的選民攻擊有不同意見者的犯罪也有上升的趨勢。

分析認為，本次的大選將會是巴西民主是否存續的「關鍵一戰」，除此之外，亞馬遜雨林、氣候變遷等議題也成了議題核心，巴西在本周，無疑已成為全球關注的焦點。