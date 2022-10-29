台灣10/29新增32,486例新冠肺炎本土個案　34例境外移入、76死

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增32,520例COVID-19確定病例，分別為32,486例本土個案及34例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。



指揮中心表示，今日新增之32,486例本土病例，為14,841例男性、17,630例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,671例)，臺中市(4,343例)，高雄市(3,962例)，桃園市(3,282例)，臺北市(2,987例)，臺南市(2,819例)，彰化縣(1,825例)，屏東縣(1,052例)，雲林縣(887例)，新竹市(760例)，新竹縣(760例)，嘉義縣(673例)，苗栗縣(666例)，南投縣(631例)，宜蘭縣(516例)，嘉義市(447例)，花蓮縣(425例)，基隆市(419例)，臺東縣(175例)，金門縣(105例)，澎湖縣(72例)，連江縣(9例)。



指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為44例男性、32例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、68例具慢性病史、55例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至10月26日，死亡日期介於9月22日至10月26日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增34例境外移入個案中，22例男性，12例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及日本(各2例)，印尼及馬來西亞(各1例)移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年9月29日至10月28日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,286,933例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,625,591例排除)，其中7,658,580例確診，分別為36,304例境外移入、7,622,222例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,696例COVID-19死亡病例，其中12,679例本土，個案居住縣市分布為新北市2,595例、臺北市1,433例、臺中市1,308例、高雄市1,204例、桃園市957例、臺南市937例、彰化縣716例、屏東縣502例、雲林縣394例、雲林縣393例、苗栗縣350例、嘉義縣318例、基隆市279例、宜蘭縣276例、花蓮縣221例、新竹縣207例、嘉義市203例、臺東縣177例、新竹市144例、澎湖縣34例，金門縣31例；另17例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。