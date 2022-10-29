馬斯克收購推特案拍板 多名高階主管已被「請出公司」

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）一度告吹的馬斯克收購推特案，在週四（27日）晚間突然傳出逆轉消息，不願具名的知情人士透露，最後雙方敲定的收購價為440億美元，且馬斯克確定成為老闆後，就直接開除了包含執行長在內的大批推特高管，引起外界譁然。

事實上，收購案也並非真的是突發事件。在7月馬斯克以各式各樣藉口拖延7月就談好的收購案後，推特直接向法院提起了訴訟，要求馬斯克履行協議內容，隨後德拉瓦州法官在本(10)月6日判定，若馬斯克不想打官司，就需要在28日前完成收購程序，而經歷半個月的協商後，終於在週四晚間傳出已敲定內容的消息。

消息人士表示，因為目前還有一些文書工作要進行，雙方的協議並不算是已經完全履行，不過據多間媒體報導，馬斯克已經解僱了推特的執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）、財務長西格爾（Ned Segal）及法律事務和政策主管蓋德（Vijaya Gadde）。〈路透社〉更指出，三位高階主管幾乎是被「請出」推特位於舊金山的辦公室，不過推特拒絕對此發表任何評論。

既然馬斯克幾乎已經確定成為推特老闆，外界現在最關心的是，他會如何調整推特的文章審查制度與標準。

過去馬斯克曾公開宣稱，他想買推特的原因，是因為想「推廣言論自由」，因此在週四消息流出後，他即以推文表示「鳥已經自由了」，並表示將初步讓那些因為較輕微、違反社群守則而遭到封鎖的帳號解封。不過目前尚不清楚馬斯克對「輕微」的定義，只知道因發表反猶言論而遭封鎖的美國饒舌歌手威斯特（Kanye West）帳號已被解封。

率先恭喜馬斯克收購成功的，包括因為被認定鼓動國會暴動及轉推消息時常被認定為假消息而遭到推特封鎖帳號的前總統川普、俄羅斯前總統與現任俄國國家安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），也讓馬斯克對「言論自由」的闡釋顯得有點尷尬。

面對輿論擔心馬斯克可能會讓推特平台充斥著攻擊性言論、歧視性言論及假消息的質疑，前法國財長、現在主管歐盟數位市場的歐盟內部市場委員布雷頓（Thierry Breton）推文指出，「在歐洲，鳥要怎麼飛仍要遵守歐盟規定」，借用馬斯克「鳥已經自由了」的形象，暗示歐盟仍會對推特在言論上的守則採取一定的規範力道。