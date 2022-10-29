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航空界創舉 台灣星宇航空三客機合體編隊飛行 航空迷樂翻

董事長張國煒將親自駕駛A350-900回台，這架廣體客機，將設置台灣難得一見的頭等艙

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/29 11:58
星宇機隊三架客機編隊飛行（圖／星宇航空臉書）  

星宇機隊三架客機編隊飛行（圖／星宇航空臉書）  

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）戰機陣列不稀奇，你有看過客機編隊飛行嗎？台灣星宇航空（Starlux Airlines）達成了業界首次三架空中巴士（Airbus）客機並列飛行任務，今（29）日公布畫面，星宇家族機隊一字排開，航空迷相當驚喜。

星宇航空在臉書表示，其與Airbus縝密籌畫耗時一年，為紀念Airbus 機隊三機型 A321neo、A330neo、A350-900 全員到齊，特地於2022年交機密集時期，協調星宇機隊所有機型聚集於法國土魯斯（Toulouse）空巴總部，並請來專業航空拍攝團隊Master Films，完成空對空拍攝任務。

星宇特別租用了直升機拍攝三機地面滑行、起降畫面，並以輕型噴射機執行空中跟飛。此次任務由老經驗的機師執飛，亮點包括三機直線並排齊飛、三角隊型、依序微傾機腹分隊脫離。

其中，星宇機隊首架首架A350-900廣體客機28日交機後，由董事長張國煒親自駕駛，台灣時間29日下午3時30分飛抵桃園國際機場。張國煒為了親自迎回「貴客」，特地於6月進行轉訓，10月赴新加坡考證，方能取得A350飛行許可。

根據星宇，此架A350新機設置了台灣航空史上久違的頭等艙，共有四個艙等，包括4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙、240席經濟艙，共306個座位。這架進化版A350，客艙增加了4吋寬，透過新技術，維持舒適的溫度及濕度。設計風格則是由BMW Designworks團隊操刀，以大地色、玫瑰金為主色。

至於機上娛樂系統方面，全機搭載4K高畫質螢幕，頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的螢幕尺寸分別為32吋、24吋、15.6吋及13.3吋。

第二架擬於12月交付，隨著新機隊成形，2023年航點版圖將從亞洲擴大至北美，星宇預計1月完成A350-900驗證上線執飛，初期飛東南亞， 4月開航美國洛杉磯。

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星宇機隊三架客機編隊飛行（圖／星宇航空臉書）
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更新時間 : 2022-10-29 12:25 GMT+08:00

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