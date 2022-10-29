南投茶獲獎打入倫敦高端茶市場 24歲台灣女孩成家鄉茶推手

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）來自台灣南投三家茶莊的茶品，26日在「英國茶學院」（UKTA）舉辦的競賽The Leafies中獲得金獎肯定，有望在王室食品供樣商上架，而獲獎的其中一家茶莊，背後推手竟是年紀輕輕的台灣女孩。

中央社報導，三家獲獎者分別是南投埔里的「永浩茶園」（低發酵烏龍金獎）、南投鹿谷的「張三我茶莊」（紅茶金獎），以及南投「王寶山茶」（紅茶金獎、東方美人茶「極力推薦」獎）。

有著王室認證（Royal Warrant）的倫敦知名高級下午茶館、王室食品供應商「福南梅森」（Fortnum & Mason）透露，得獎茶品有望在門市上架。

這場大賽是由英國茶學院與福南梅森攜手舉辦，盲測評鑑各國天然高品質散茶，共計36個獎項，評鑑依據包括品種、產區、製作方式，每種類別只一名金獎，與不超過三名的「極力推薦」（Highly Commended）獎。

UKTA台灣茶講師、評審之一的台灣人林韋君表示，英國較知名的台灣茶為烏龍、台茶18號、東方美人，此次獲獎者屬於台茶精品。她提到，台灣茶要在國際打下一片天，還是得加強行銷，打團體戰。

另名評審、UKTA共同創辦人派蒂葛魯（Jane Pettigrew）曾來台探訪製茶文化，她表示，台灣茶做工細緻、品質優，翠玉烏龍尤受英國人喜愛。嘗過台茶的人，往往再也無法接受廉價茶包，簡直像是「改變宗教信仰」。

代表「永浩茶園」及「張三我茶莊」領獎的張家綸，是一名24歲的台灣女孩，「永浩茶園」是親戚事業。生於茶香世家的她，對茶本來興趣缺缺，是在一次瑞典行中，嘗斯德哥爾摩茶鋪的花果茶後，才發現故鄉茶的優質。她提到花果茶香氣濃郁，卻缺少後韻，難敵台灣茶。

本在立陶宛就學的她，2020年因疫情回台，她開始拜師學茶，從家族茶園開始，逐一拜訪各茶區的專家茶農，學習包括萎凋、發酵、炒菁（炒青）、揉捻、焙火等製茶工序。

張家綸表示，台灣烏龍茶講究手作，炒菁時須接觸高溫達攝氏300度的滾筒，危險性不低，但她卻深深著迷。她笑稱，師傅曾勸她女孩子賣賣茶就好，但拗不過她的死纏爛打，終於點頭讓她跟著學藝。

她透露，此次獲獎的「永浩茶園」烏龍茶，來自奇萊山，家人會在肥料中加入百香果酵母，增添茶湯果香。對張家綸而言，台灣茶不僅是飲品，更是文化載體。她在歐美致力推廣台灣茶，設茶席，同時介紹台灣歷史文化。

雖然曾成功將台灣茶打入瑞典米其林星級餐廳，她坦言國際行銷不足，仍受限傳統框架。她建議業者可嘗試走精品路線，從餐茶搭配、精緻化茶品等方向切入，讓台灣茶在國際發光發熱。



英國茶學院攜手倫敦高級食品雜貨供應商「福南梅森」，舉辦國際高階茶品競賽The Leafies（圖／中央社）



英國王室食品雜貨供應商「福南梅森」在門市設有稀有茶、散茶專櫃（圖／中央社）



24歲南投女孩張家綸（圖/中央社）