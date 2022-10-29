Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

南投茶獲獎打入倫敦高端茶市場 24歲台灣女孩成家鄉茶推手

對張家綸而言，台灣茶不僅是飲品，更是文化載體

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/29 10:58
英國王室食品雜貨供應商、高端市場 指標「福南梅森」

英國王室食品雜貨供應商、高端市場 指標「福南梅森」 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）來自台灣南投三家茶莊的茶品，26日在「英國茶學院」（UKTA）舉辦的競賽The Leafies中獲得金獎肯定，有望在王室食品供樣商上架，而獲獎的其中一家茶莊，背後推手竟是年紀輕輕的台灣女孩。

中央社報導，三家獲獎者分別是南投埔里的「永浩茶園」（低發酵烏龍金獎）、南投鹿谷的「張三我茶莊」（紅茶金獎），以及南投「王寶山茶」（紅茶金獎、東方美人茶「極力推薦」獎）。

有著王室認證（Royal Warrant）的倫敦知名高級下午茶館、王室食品供應商「福南梅森」（Fortnum & Mason）透露，得獎茶品有望在門市上架。

這場大賽是由英國茶學院與福南梅森攜手舉辦，盲測評鑑各國天然高品質散茶，共計36個獎項，評鑑依據包括品種、產區、製作方式，每種類別只一名金獎，與不超過三名的「極力推薦」（Highly Commended）獎。

UKTA台灣茶講師、評審之一的台灣人林韋君表示，英國較知名的台灣茶為烏龍、台茶18號、東方美人，此次獲獎者屬於台茶精品。她提到，台灣茶要在國際打下一片天，還是得加強行銷，打團體戰。

另名評審、UKTA共同創辦人派蒂葛魯（Jane Pettigrew）曾來台探訪製茶文化，她表示，台灣茶做工細緻、品質優，翠玉烏龍尤受英國人喜愛。嘗過台茶的人，往往再也無法接受廉價茶包，簡直像是「改變宗教信仰」。

代表「永浩茶園」及「張三我茶莊」領獎的張家綸，是一名24歲的台灣女孩，「永浩茶園」是親戚事業。生於茶香世家的她，對茶本來興趣缺缺，是在一次瑞典行中，嘗斯德哥爾摩茶鋪的花果茶後，才發現故鄉茶的優質。她提到花果茶香氣濃郁，卻缺少後韻，難敵台灣茶。

本在立陶宛就學的她，2020年因疫情回台，她開始拜師學茶，從家族茶園開始，逐一拜訪各茶區的專家茶農，學習包括萎凋、發酵、炒菁（炒青）、揉捻、焙火等製茶工序。

張家綸表示，台灣烏龍茶講究手作，炒菁時須接觸高溫達攝氏300度的滾筒，危險性不低，但她卻深深著迷。她笑稱，師傅曾勸她女孩子賣賣茶就好，但拗不過她的死纏爛打，終於點頭讓她跟著學藝。

透露，此次獲獎的「永浩茶園」烏龍茶，來自奇萊山，家人會在肥料中加入百香果酵母，增添茶湯果香。對張家綸而言，台灣茶不僅是飲品，更是文化載體。她在歐美致力推廣台灣茶，設茶席，同時介紹台灣歷史文化。

雖然曾成功將台灣茶打入瑞典米其林星級餐廳，她坦言國際行銷不足，仍受限傳統框架。她建議業者可嘗試走精品路線，從餐茶搭配、精緻化茶品等方向切入，讓台灣茶在國際發光發熱。

南投茶獲獎打入倫敦高端茶市場 24歲台灣女孩成家鄉茶推手
英國茶學院攜手倫敦高級食品雜貨供應商「福南梅森」，舉辦國際高階茶品競賽The Leafies（圖／中央社）

南投茶獲獎打入倫敦高端茶市場 24歲台灣女孩成家鄉茶推手
英國王室食品雜貨供應商「福南梅森」在門市設有稀有茶、散茶專櫃（圖／中央社）

南投茶獲獎打入倫敦高端茶市場 24歲台灣女孩成家鄉茶推手
24歲南投女孩張家綸（圖/中央社）
台灣茶
台灣
南投
英國
倫敦
烏龍
紅茶
張家綸

相關新聞

台灣10/28晚間地牛翻身 東部外海遭規模5.1地震襲擊
台灣10/28晚間地牛翻身 東部外海遭規模5.1地震襲擊
2022/10/28 23:45
【兄弟登山•各自努力】日本學者預估台灣22縣市長當選名單　黃珊珊等6人有機會逆轉勝
【兄弟登山•各自努力】日本學者預估台灣22縣市長當選名單　黃珊珊等6人有機會逆轉勝
2022/10/28 15:12
【遊客當心】武陵農場台灣獼猴衝入車內　男子遭攻擊手掌撕裂縫7針
【遊客當心】武陵農場台灣獼猴衝入車內　男子遭攻擊手掌撕裂縫7針
2022/10/27 15:33
響應台灣同志遊行　Google推彩蛋、直播還有Chrome主題任你換
響應台灣同志遊行　Google推彩蛋、直播還有Chrome主題任你換
2022/10/27 12:14
接見疫後首個印尼國會訪團　蔡英文盼持續提升雙邊關係
接見疫後首個印尼國會訪團　蔡英文盼持續提升雙邊關係
2022/10/27 11:15

更新時間 : 2022-10-29 12:25 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
2022台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」搞怪登場　10/29、30拿糖果、闖關再抽 iphone14、任天堂！
2022台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」搞怪登場　10/29、30拿糖果、闖關再抽 iphone14、任天堂！
更新　奈格颱風10/27生成　11/1恐最接近台灣　未來一周降雨趨勢一次看
更新　奈格颱風10/27生成　11/1恐最接近台灣　未來一周降雨趨勢一次看
星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位
星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位
維也納愛樂台灣音樂會　衛武營特別加開戶外直播
維也納愛樂台灣音樂會　衛武營特別加開戶外直播
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942