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美國眾院議長裴洛西夫婿遇襲 兇嫌闖入大喊「南西在哪裡」！

美國期中選舉不到兩周就要舉行，這起暴力事件為緊繃的選舉氛圍注入了一絲不安

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/29 09:34
美國眾院議長裴洛西與夫婿保羅（圖／美聯社）

美國眾院議長裴洛西與夫婿保羅（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）挺台不遺餘力的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），其夫婿保羅（Paul Pelosi）28日一早驚傳在舊金山家中遭歹徒闖入、攻擊， 歹徒的目標疑為裴洛西，衝入屋中大叫，「南西在哪裡？」

根據美聯社，42歲的歹徒德沛普（David DePape），疑打破玻璃，闖進位於高級住宅區Pacific Heights的裴洛西宅邸。82歲的保羅向他表示自己得使用廁所，趁機使用放在廁所充電的手機偷偷報警。

警方約於凌晨2時30分抵達現場，發現二人爭搶一支榔頭，後德沛普搶贏了，對保羅一陣痛毆，直到被警方制伏。保羅頭蓋骨破裂、手與手臂皆傷勢嚴重，送醫緊急手術，並無生命危險。德沛普被以涉謀殺未遂、虐待長者、侵入等罪嫌起訴。

距離美國期中大選只剩11天，選戰不乏共和黨對裴洛西的惡意抨擊。這起暴力事件為緊繃的選舉氛圍注入了一絲不安，並令人聯想到2021年1月6日的美國國會大廈暴動。當時暴民闖入國會大廈，咆哮著針對裴洛西的難聽字眼，試圖推翻民主黨拜登（Joe Biden）在總統大選勝選的事實。

犯嫌德沛普是一名裸體主義者，多次上街示威，其部落格充斥極右激進言論，家人稱他獨來獨往，但並無暴力傾向，確切犯案動機仍在調查。

事件發生當時，議長裴洛西人在華府，立刻飛往舊金山探視夫婿。美國兩黨議員對此事件多表震驚與譴責，警方並對裴洛西與眾多國會領袖提供全天候保護。

此一高級住宅區，近年來已成了民眾示威的場子。此前裴洛西被拍到在美髮沙龍做頭髮，令許多因疫情而不能開業的美髮師大感不滿，拿著電棒捲再外頭抗議。今年8月裴洛西來台進行歷史性訪問前，中國民眾也集結抗議。

美國眾院議長裴洛西夫婿遇襲 兇嫌闖入大喊「南西在哪裡」！

美國眾院議長裴洛西夫婿遇襲 兇嫌闖入大喊「南西在哪裡」！
美國眾院議長裴洛西與夫婿保羅（圖／美聯社）

美國眾院議長裴洛西夫婿遇襲 兇嫌闖入大喊「南西在哪裡」！
犯嫌德沛普（圖／美聯社）

美國眾院議長裴洛西夫婿遇襲 兇嫌闖入大喊「南西在哪裡」！
裴洛西舊金山住處拉起封鎖線（圖／美聯社）
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