浮上檯面正式接班？辜仲諒長子辜昱銓將接任台灣中信金旗下三公司董事

（台灣英文新聞／財經組 綜合整理報導）中信金控今（28）日晚間發布重大訊息，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒的長子辜昱銓，將接任中信金旗下3家子公司的董事，市場解讀「接班」意味濃。

中信金控與子公司中國信託商業銀行今天召開董事會，通過組織架構調整與相關主管人事案，晚間發布重大訊息與新聞稿。

根據重訊內容，進入中信金集團服務三年多，目前為中信銀規劃人員的27歲辜昱銓，將接任中信金旗下中國信託創業投資與台灣彩券的董事，及孫公司中國信託育樂董事。

媒體報導，中信金孫公司中信育樂底下有棒球隊、籃球隊、以及今年1月成立之「中信飛牡蠣CTBC Flying Oyster」（簡稱「CFO」）職業電競戰隊，而這充滿年輕人味的名字據說就是來自辜昱銓創意。

根據新聞稿，其餘重訊包含：中信金財務長暨中信銀財務總管理處總處長邱雅玲接任中信銀個人金融副執行長，邱雅玲的職務由中信銀財務規劃處處長徐旻傾接任，相關人事案在11月1日生效。

中信金表示，考量銀行法人金融、個人金融業務發展需求，除了新設個金副執行長一職，負責協助督導所指派的專案及業務，包括海外個金業務的建置與發展之外，也調整相關組織架構，持續提升法金、個金競爭優勢。

為配合個金業務推展海外市場，中信金表示，個金執行長轄下新設「國際個金事業總處」，由財富管理經營處處長隋榮欣接任總處長；法金業務則聚焦台灣、國際兩大事業發展，法金執行長轄下新設「台灣法金事業總處」，由商業金融處處長陳彩熒接任總處長。

此外，中信金控及中信銀行發言人由金控幕僚長高麗雪擔任，金控及銀行代理發言人由金控財務長徐旻傾擔任。