捷克智庫推系列守護台灣計畫　眾院議長擬明年春季率團訪台

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台捷這3年來在多領域的合作取得成果，兩國關係持續深化，捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳今（28）日透露，捷克眾院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）預計明年春季率團訪台，「應會是很大型的代表團」。

「歐洲價值安全政策中心」（EVC）台北辦事處今天舉辦「台灣－捷克－烏克蘭論壇」，其中一位出席講者是捷克外交部長首席顧問皮拉許洛娃（Kristýna Plašilová），她低調表示，此次是以私人身分來台短期學習中文。

中央社報導，楊雅嚳（Jakub Janda）在會中宣布，EVC智庫將針對「守護台灣、烏克蘭的安全與民主韌性」主題，提出一系列新計畫，包括促成「烏克蘭代表團訪台」與「台灣代表團訪問烏克蘭」，以及11月8至10日在捷克首都布拉格舉辦高峰會談，智庫正籌劃到烏克蘭首都基輔設立分部。

EVC智庫盼促使捷克與台灣建立政治關係，持續推動捷台安全與戰略方面的合作，先前已曾首度安排台灣國防企業到布拉格舉行閉門會談，未來還會透過一系列公開、私下活動，幫助台灣從俄烏戰爭汲取有用經驗。

楊雅嚳說，烏克蘭禦敵給台灣的啟示是，需增加民眾對軍方的支持，並建置以操作輕型武器為主的國土防衛隊（Territorial Defense Forces），同時應投入更多國防預算，烏克蘭歷年都只投資2%國防預算，2023年國防預算比例預計高達14%。

楊雅嚳演講時還邀請出席者閉上眼睛20秒，想像自己最愛的人在槍林彈雨之中保衛國家，「這就是今日的烏克蘭」；烏克蘭需要的不僅是象徵性支援，而是武器，「因為這是生死存亡之戰」。

楊雅嚳表示，協助保衛烏克蘭也等於是保衛台灣，因為俄羅斯是中國堅實的盟友，烏克蘭若打敗俄羅斯，將改變全球地緣政治；他呼籲各界更積極思考，如何把武器送到烏克蘭，「我們已沒有時間了，戰爭正在發生，每天都有成千上萬的人死亡」。