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大苑子鮮果咖啡強勢回歸　香甜台灣柳丁+醇厚冷萃咖啡　比例任你挑　首5日推65折

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/28 19:49
2022大苑子鮮果咖啡全新回歸，運用新鮮鮮搾的台灣柳丁，依據不同的喜好和口味研發出與咖啡的完美的黃金比例。（廠商提供）

2022大苑子鮮果咖啡全新回歸，運用新鮮鮮搾的台灣柳丁，依據不同的喜好和口味研發出與咖啡的完美的黃金比例。（廠商提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）誰說手搖飲只賣新鮮水果、茶和牛奶品項，鮮果品牌大苑子聽到了咖啡控的需求，睽違三年後，鮮果咖啡全新回歸，針對顧客的喜好，推出兩款不同濃淡比例的柳丁口味咖啡，可以依照自己的喜好和每天的心情，來杯專屬自己的完美比例。

2019年大苑子走在時代尖端跨入咖啡市場推出將新鮮水果融入冷萃咖啡中的鮮果咖啡，開啟同時品味鮮果與咖啡兩大飲品的新風潮，當時就引起一股搶喝熱潮。

大苑子董事長邱瑞堂分析，早期水果茶類飲品是「鮮果1.0」時期，而鮮果結合咖啡則是邁入「鮮果2.0」時代。有別於市面上風味咖啡加果醬，使用整顆「鮮果」製作，讓你喝咖啡也能吃得到水果，尾韻卻帶來冷萃咖啡的香氣。

睽違三年後，鮮果咖啡全新回歸，運用新鮮鮮搾的台灣柳丁，依據不同的喜好和口味研發出與咖啡的完美的黃金比例，分別推出「台灣鮮搾柳丁咖啡」以及「鮮搾柳丁濃萃咖啡」，27日起於全台門市上市，開賣首5日，凡購買鮮果咖啡單杯即享59元的優惠嘗鮮價。

邱瑞堂說，鮮果咖啡選用100％台灣在地新鮮柳丁，秋冬多汁香甜，與精選香醇的阿拉比卡冷萃咖啡萃取後的果酸，完美比例融合後，創造出不同的飲品風味。喜歡果感酸甜、柳丁果汁味濃的朋友可以選擇果汁雙倍的台灣鮮榨柳丁咖啡，喜歡咖啡醇厚、馥郁回韻的人則可以選擇咖啡雙倍的鮮搾柳丁濃萃咖啡。

大苑子鮮果咖啡強勢回歸　香甜台灣柳丁+醇厚冷萃咖啡　比例任你挑　首5日推65折
大苑子
鮮果咖啡
柳丁

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更新時間 : 2022-10-28 21:09 GMT+08:00

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