繼梵谷向日葵畫作被潑 環保倡議人士又破壞「戴珍珠耳環的少女 」

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）先前在倫敦國家美術館出現環保倡議人士以番茄湯潑灑梵谷畫作《向日葵》，如今又有人身穿「停止使用石油」至荷蘭毛里茨之家博物館，以快乾膠沾黏在頭上並「頭襲」《戴珍珠耳環的少女》，而後館方很快關閉美術館，暫停展出。

環保倡議人士在兩週內破壞三國、三間博物館、三位名畫家的畫作，首先是倫敦國家美術館中的梵谷作品，再來是德國波茲坦的巴貝里尼博物館內的莫內名畫《乾草堆》被德國氣候運動組織「最後一代」（Letzte Generation）潑灑馬鈴薯泥，而27日又傳出位在荷蘭的毛里茨之家博物館（Mauritshuis）中有畫作被偷襲。

這次被破壞的畫作正是荷蘭畫家維梅爾的《戴珍珠耳環的少女》，推特上出現一段影片，可以看到一名光頭男子將頭靠在畫上，並拿出疑似是快乾膠的物品將頭固定住，黏在畫作上，另一名男子身穿「停止使用石油」上衣，將紅色罐頭倒在光頭男子身上，立刻引起現場民眾不滿。

穿著「停止使用石油」上衣的男子，對著現場民眾說「當你們看到美好的事物被這樣破壞，你們有什麼想法？」「你們看到地球在你們面前被破壞，又有什麼想法？」該男子也強調，畫作有被保護好，所以沒有真的被破壞，不過因為兩人的行徑使得現場民眾無法順利觀賞《戴珍珠耳環的少女》畫作，也引起噓聲不斷，未達到環保訴求，恐造成反效果。