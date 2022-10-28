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兩大男神南柱赫、蘇志燮主演電影票房不分上下　「厄憶追凶」及「局中局」將於台灣上映

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/28 17:38
（圖／截自車庫娛樂IG @garageplay.tw）

（圖／截自車庫娛樂IG @garageplay.tw）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓聯社報導，南韓於26日新上映的電影「厄憶追凶」及「局中局」分別由南柱赫及蘇志燮兩位男神主演，兩部皆獲得了很高的人氣，票房不相上下，爭奪票房冠軍寶座。

截自27日為止，「厄憶追凶」累積觀眾人數為9萬7千多人，「局中局」則為8萬多人，由「厄憶追凶」微微領先。

「厄憶追凶」為驚悚動作片，由李星民及南柱赫主演，該電影在上映之前就受到了全世界的關注，不僅銷售至115個國家，甚至受邀參加第42屆夏威夷國際電影節「Spotlight On Korea」的單元，「寄生上流」也曾為受邀電影。

李星民在劇中飾演患有阿茲海默症的80多歲老人，記憶正一點一滴地消失，但他為了尋找在日治時期害自己家破人亡的親日派，已進行60多年的復仇計畫，他必須趕在記憶消失前，完成復仇計畫。南柱赫在劇中則飾演著李星民的忘年之交，他意外捲入了復仇行動，是部結合歷史的動作片。

「厄憶追凶」翻拍自2015年上映﹐由加拿大及德國合拍的電影「厄憶追凶」，講述一名患有阿茲海默症的納粹大屠殺倖存者，計畫獵殺一名納粹德國戰犯的故事。

由蘇志燮、金侖珍及Nana所主演的「局中局」為驚悚懸疑電影，前陣子入選了第42屆葡萄牙國際奇幻電影節，並獲得了週間部門最佳導演獎，電影節的執行委員長表示這部電影劇本非常優秀，有令人意外的反轉，蘇志燮及金侖珍也曾表示，在讀劇本時，從頭到尾都令人十分緊張，是部不斷反轉的電影。

「局中局」另外還入選了第21屆美國紐約亞洲影展、第26屆加拿大奇幻電影影展等多場影展，可看出是部令人值得一看的電影。

蘇志燮在劇中飾演著一位企業家，但他被指控為密室殺人案的最大嫌疑人，而金侖珍在電影中飾演著一位勝率100%的律師，他們在劇中攜手合作，努力證明蘇志燮的清白。Nana則是飾演蘇志燮的婚外情對象，同時也是密室殺人案的受害者。

「厄憶追凶」將於11月18日在台上映，「局中局」則於11月4日上映。
南韓
電影
厄憶追凶
局中局
南柱赫
蘇志燮

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