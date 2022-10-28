2022 ITF台北國際旅展 台南遠東香格里拉食宿優惠折扣14折起

年度最大旅遊盛事「2022 ITF台北國際旅展」即將於11月4日至7日於南港展覽館1館隆重登場，活動期間，民眾可至台南、台北遠東香格里拉攤位I511購買超值食宿優惠券，住宿折扣14折起、餐券65折起。 為方便消費者及早搶購，即日起至11月11日，台南遠東香格里搶先在官網開賣https://sltn.tw/MV2dE。另於，11月4日及11月11日兩日，加碼推出遠東Café自助餐廳快閃優惠餐券。旅展優惠券，數量有限、售完為止！詳情請洽：(06)702-8888。

旅展限定住宿券最高折扣14折起

此次旅展，台南遠東香格里拉祭出五款平日優惠的住宿券，其中，最受矚目的超高折扣14折的《尊榮客房雙人住宿券組》不含早餐，兩張券組優惠價7,000元 (原價50,280元)，平均每房每晚3,500元，每人住宿只要1,750元；以及一房一廳27坪數《雅仕套房雙人住宿券》含早餐，每張券優惠價6,000元 (原價43,890元)，享受貴賓廊禮遇，含晚間雞尾酒小點；而針對喜愛慢遊放鬆與貴賓廊禮遇的消費者，特別推出《豪華閣尊榮客房雙人三天兩夜住宿券》限週一至週三住宿兩晚含每日早餐，每張券優惠價9,000元 (原價60,060元、約15折)。此外，消費者還可選擇均含早餐的《尊榮客房雙人住宿券組》兩張券組及保證入住高樓層的《特選尊榮客房雙人住宿券》，折扣約16折。趁著旅展折扣，搶購國內熱門旅遊城市-台南住宿券，絕對是最聰明的選擇！

從Buffet自助餐、櫻桃烤鴨，到西式套餐，享美食省荷包

隨著國人外出用餐人潮回流，三館餐廳也推出熱門餐券吸客。台南遠東香格里拉聚餐首選遠東Cafe自助餐廳，推出《平日午餐單人券五券組》優惠價3,900元(原價5,390、約72折)，以及《平日早餐雙人券雙券組》優惠價1,840元(原價2,816、約65折)；醉月樓則延續歷年熱賣的《櫻桃烤鴨．一鴨二吃》每張券1,680元(原價2,178、約77折)、憑券用餐加購櫻桃烤鴨第三吃可享9折優惠；而以直火炭烤料理擄獲饕家味蕾的THE MEZZ牛排龍蝦館則以及大廳茶軒，均推出單人套餐兩張券組，折扣67折至74折。以上價格皆已含一成服務費，所有使用規範，詳見券面說明。台南遠東香格里拉地址：台南市大學路西段89號，電話：(06) 702-8888，網址：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/。