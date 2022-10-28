台北新板希爾頓ITF線上旅展 萬元住宿券下殺25折 餐飲券最低48折起

全台規模最大、年末旅遊重頭戲「2022．ITF台北國際旅展」，將在11/04 (五) 至11/07(一) 於南港展覽館一樓正式登場。台北新板新爾頓酒店 (攤位編號J101) 當天也將推出多項住宿、餐飲超殺優惠商品； 今年更特別於10/25 (二) 中午12點 至11/13 (日) 提前搶先推出2022 ITF線上旅展，只要一鍵下訂，立刻購足所有超殺優惠住宿、餐飲商品，旅人可把握今年最後好康優惠規劃出遊計畫。

萬元住宿券下殺25折！最低只要$3,500元起．同品項買五張再贈套房升等券

歷年人氣暢銷NO.1、詢問度爆棚的「希爾頓雙人客房住宿券」線上旅展期間，每張只要$3,500元(原價：$12,800元)，2.7折優惠年末僅此一檔，千萬不可錯過！台北新板希爾頓酒店今年更推出「希爾頓家庭房住宿券」，旅展期間2.5折最低優惠，四人同行每張$4,500元，平均每人只要 $1,125元即可攜手入住希爾頓家庭房 (原價：$18,000元)，以上兩款住宿券更再贈隔日澎派豐盛的自助早餐 (價值：$825元/ 人)，年末超值優惠住宿券僅此一檔，千萬不可錯過！

線上旅展期間凡購買五張同品項住宿券，貼心再贈送「平日套房升等券」乙張，15坪豪華套房盡享60吋液晶電視、Bose Soundbar音響、客房Mini Bar等尊榮設備，完美打造專屬旅人的舒適假期，升等券還可於住宿期間前往27樓行政酒廊，整個遼闊新北市景與遠方山巒盡收眼底，更提供【Happy Hour 美好時光】盡享廚藝團隊精心準備的輕食及各類紅白酒無限暢飲。

48折優惠饕客手刀購入！金獎嫣紅四人饗宴券、無限暢飲券任您選

今年獲取亞太金獎十大名店與名菜點獎項的「青雅中餐廳」，推出經典搶手「嫣紅四人饗宴券」，原價 $7,480元，此次線上旅展只要48折 $3,600元，盡享半隻嫣紅鵝(一鵝二吃＋餅皮搭配九種配料)外，還有芋頭鵝骨米粉湯、金沙麥片手撥蝦球、翡翠鵝掌海參煲、香煎蘿蔔糕等六道青雅人氣經典料理端上桌，平均每人只要$900元(已含服務費)，絕對超值豐盛讓胃滿足幸福感炸裂！

青雅中餐廳鍾易庭主廚領軍的廚藝團隊以「古井燒鵝」為發想，力求創新以龍眼木窯燒「嫣紅鵝」、突破傳統粵菜料理框架，在烹調過程中利用天然龍眼木質的薰香滲入肉質，甫上桌即能聞到淡雅清香，一入口鵝肉軟嫩適中的口感，散發細微的香甜滋味，還可搭配主廚匠心研發的9宮格配料，81種客製化吃法隨意搭，是旅展必購年度人氣商品，箇中美味唯有嘗過才知道！

台北新板希爾頓酒店此次更首度推出「雙人Happy Hour 饗食券」，原價 $2,508元，旅展期間獨家77折銷售，一鍵下訂每張只要$1,950元，SociAbility 逸廊首席Bartender匠心誠獻獨家特調、精選紅白酒等20款酒單嚴選，2小時通通無限暢飲，還精心準備網美洗版最愛的「精緻鹹甜美點」一盤，以秋季水果為設計概念，繽紛呈現，曼妙滋味舌尖綻放，品一口梨香桂釀、嚐一抹蔓越莓司康、北海道起司葡萄杯，彷彿漫步在金秋的午後，「雙人Happy Hour 饗食券」更推出買10張送1張好康優惠，買愈多越划算，快喊上好友閨蜜們一起約會，享受著歲月無憂的時光！

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