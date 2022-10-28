臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.24%　上市股票總市值達39.97兆元

根據臺灣證券交易所統計，2022年10月28日發行量加權股價指數收盤為12,788.42點，較上週(2022年10月21日)的12,819.20點下跌30.78點，跌幅約為0.24%，台灣50指數收盤為9,565.44點，較上週的9,648.34點下跌82.90點，跌幅約為0.86%，寶島股價指數收盤為14,614.02點，較上週的14,640.85點下跌26.83點，跌幅約為0.18%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲7.66%為最大，跌幅以鋼鐵類指數下跌2.10%為最大，未含金融類指數下跌59.40點，跌幅約為0.54%，未含電子類指數上漲134.73點，漲幅約為0.87%，未含金融電子類指數上漲55.26點，漲幅約為0.43%。

證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為9,023.25億元，全體上市股票成交金額為8,332.32億元，股票成交量週轉率為1.52%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為，第一名，半導體類3,443.67億元，占全體上市股票交易金額41.33%；第二名，電子零組件類1,040.65億元，占全體上市股票交易金額12.49%；第三名，航運類563.31億元，占全體上市股票交易金額6.76%。

證交所說，成交量週轉率前三名產業為，第一名，生技醫療類5.06%；第二名，電子零組件類3.81%；第三名，資訊服務類3.53%。

累計今年年初開盤迄今共201個交易日，集中市場總成交金額為49兆9,963.84億元，市場日平均成交金額為2,487.38億元，股票成交量週轉率為93.54%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。

2022年10月28日全體上市公司市場總值為新台幣39兆9,689.42億元，較上週(2022年10月21日)市值40兆694.70億元減少1,005.28億元，減幅約為0.25%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)