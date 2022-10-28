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250位偏鄉師生搭乘2022臺灣科普環島列車　遊新北板橋站

賞劇看金彩表演秀 動手做奈米金實驗

By 台灣英文新聞
2022/10/28 17:24
2022臺灣科普環島列車－新北板橋站_交接儀式，與會者左起為新北市豐珠中學陳紅蓮校長、新北市教育局丁雅君主任秘書、臺鐵板橋站黃智郁站長及臺...

2022臺灣科普環島列車－新北板橋站_交接儀式，與會者左起為新北市豐珠中學陳紅蓮校長、新北市教育局丁雅君主任秘書、臺鐵板橋站黃智郁站長及臺...

「2022臺灣科普環島列車－新北板橋站」交接儀式日前於新北市板橋車站地下一樓廣場舉行，此次活動與國家科學及技術委員會及淡江大學科學教育中心共同合作，由烏來國中小等250位偏鄉師生參加，現場除了精采的科學實驗外，還有果陀劇場快閃科學短劇，在一連串精采的科學實驗與表演之後，新北的學生將會登上科普列車前往下一站桃園站，在科普列車的車廂內實作有趣好玩的實驗，提供參與的師生們獨特的科學新體驗。

這次果陀劇場快閃短劇改編自西遊記「金角大王與銀角大王」，透過故事主角金角大王與銀角大王因電子廢棄物汙染中毒，變成作惡多端的妖怪，孫悟空想辦法營救唐三藏，讓現場學生透過戲劇表演，建立環保觀念及科學知識。

淡江大學科學教育中心副主任鄧金培表示，為呼應新課綱「探索」及「實作」的精神，該活動的科學實驗特別結合新北市在地元素「金」（Au），設計出奈米金實驗室，他更說明，疫情期間大家常用的家用抗原快篩試劑，讓人緊張的紅線，就是奈米金技術的應用，這次設計創新的科普實驗「金彩奈奈」，讓學生認識在奈米尺度下，金所表現出來的多變顏色。

豐珠中學校長陳紅蓮說，臺灣科普環島列車將有趣的科學實驗，乘著列車停靠各縣市，藉此串聯起全國各地的科普活動，喚起國人對科學教育的重視。偏鄉的孩子也在列車中展開神奇的旅程，在心中紮實的埋下了科學的種子。校內的孩子在這趟旅程結束後，也開心的與師長分享自己的科學夢，因爲搭乘科普列車，而勾勒出更清晰未來的志向。

教育局表示，新北市致力於科學教育的推動與發展，舉辦多元豐富系列活動，此次藉由「2022臺灣科普環島列車－新北板橋站」，期待孩子能透過實驗過程，領受到科學教育不只是艱深的科學知識，科學可以是結合生活情境並充滿樂趣的學習歷程，藉由活動將知識、能力和態度整合，以素養導向教學的學習模式與精神，激發學生的學習熱情，讓新北市的科學教育持續蓬勃發展。

250位偏鄉師生搭乘2022臺灣科普環島列車　遊新北板橋站

「2022臺灣科普環島列車－新北板橋站」交接儀式，貴賓、師生及果陀劇團開心大合照。（照片來源：新北市教育局提供）

250位偏鄉師生搭乘2022臺灣科普環島列車　遊新北板橋站

「2022臺灣科普環島列車－新北板橋站」交接儀式，邀請果陀劇場快閃科學短劇。（照片來源：新北市教育局提供）

250位偏鄉師生搭乘2022臺灣科普環島列車　遊新北板橋站

250位偏鄉師生搭乘2022臺灣科普環島列車，動手做奈米金實驗 。（照片來源：新北市教育局提供）

更新時間 : 2022-10-28 18:07 GMT+08:00

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