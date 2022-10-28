板橋凱撒蓮花餐廳 10/26-11/10開幕慶

板橋凱撒Lotus蓮花泰式餐廳整體設計以優雅清新風格，搭配夢幻綠色植栽、手工編藤及輕工業風格的燈飾藝術；推薦必點美饌包括泰國皇室開胃菜「一口泰」、百年歷史傳統菜「馬荷」、世界名湯「酸辣蝦湯」、酸辣下飯「瀑布松板豬」、泰國正宗道地「金錢蝦餅」及甜點NO.1「芒果糯米」等，再搭配精選泰式調酒、香檳、紅白葡萄酒多種品項，巧妙搭配不同料理以達到味覺平衡，營造全新網美餐酒館迷濛氛圍。即日起至11/10推出消費滿2,000元並於Google分享評論，即贈烤雞肉沙嗲串或青木瓜沙拉乙份、四人同行用餐再加贈泰式頂級冰淇淋！

Lotus蓮花餐廳為提供經典且道地的泰式美饌，特別邀請泰國曼谷藍帶廚藝學院何亞威老師擔任客座主廚，精心設計28道泰式料理，包括已有百年歷史的傳統佳餚「馬荷」，在泰文裡菜名原意為「奔馳的馬」，其說法是以前富貴人家不時需要接待遠來的客人，例如馬幫-從雲貴載運茶葉，遠客來的很匆忙，而「馬荷」就是廚房端出來應急的菜，裡面主要有豬肉、蝦、花生米、椰絲、水果及棕櫚糖，其甜味和香氣互相交織，用於前菜或開胃菜極為適合。另一道前菜「一口泰」，在泰文裡的解釋是把食物包在葉子裡一口吃下，據說這道菜為泰北公主介紹給泰國國王拉瑪五世，後來成為知名的泰國皇室餐前開胃菜，推算下來也已有將近200年歷史。此道菜特別在於選用手掌大小新鮮的假蒟葉，再包入羅望子、椰絲、花生米、蝦米、紅葱頭、薑、檸檬 、辣椒等充滿甜、鹹、辣的辛香食材，入口品嚐豐富又具層次的多元風味，令人印象深刻。

世界名湯之一的「酸辣海鮮湯」，在泰文裡它就唸做「冬陰功」，意思是由蝦和多種食材煮成的，而「功」在泰文裡就是蝦子。首先將新鮮蝦頭下鍋炒至變紅，加入適量水煮滾後再加入香茅段、南薑片、香菜頭、馬蜂橙葉，以小火熬煮20分鐘即是美味蝦高湯，再加入辣椒醬及椰奶。多次獲得CNN票選世界名菜第一名的「馬沙曼牛肉」，其由來說法是受到回教飲食的影響，大約於17世紀時被帶進泰國皇室，當時泰國國王拉瑪二世（1767-1824）曾經寫詩懷念他的愛人為他手做的馬沙曼，也因此而造就此道名菜。經典的馬沙曼牛肉咖哩中的牛肉，一定要煮到軟潤入味，可說是極度考驗廚師的耐心。運用多樣辛香料及椰奶製成的泰國咖哩加上熬煮多時的牛肉，於口中散發出的美味幸福感無法言語。

「古法鹽烤魚」，它是一道庶民美食，將魚腹中放入新鮮斑蘭葉、泰國檸檬草及香茅，再以大量粗鹽包裹魚身置入烤箱燒烤30分鐘，由於有粗鹽的保護，魚肉鮮美多汁，再搭配特製沾醬食用。最後推薦「芒果糯米」，選用泰國長糯米經過長時間浸泡蒸熟透，以斑蘭葉、椰奶、糖及少許鹽小火煮至糖融化即可離火，輕輕拌勻讓糯米完整吸收椰奶，再搭配在地小農供應的新鮮芒果肉一同食用，品出酸甜椰香的獨特風味，是道人人皆愛的泰國傳統甜品。

Lotus原意為「蓮花」，在泰國，隨處可見蓮花身影，它是純淨與心靈覺醒的象徵，更是生活本身！為完美演繹Lotus蓮花清新脫俗且優雅純淨的定義，餐廳內以大量窗戶引進自然採光照映出寬敞明亮的開放式用餐區，整體運用綠、白、銅幾何形狀與溫柔色調的餐具，搭配手邊編藤元素及大量植栽藝術、營造出如同於自然花園般的舒適慵懶，彷彿處處皆是網美拍照打卡的最佳拍攝點。詳情訂位可洽02-89643955 / 菜單連結：https://reurl.cc/1m9qyW