民視前主播罹乳癌離世年僅51歲 醫師提醒這10大風險因子

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）民視新聞台前主播張瑞玲的臉書代理人彭光偉在她的私人臉書宣布，張瑞玲日前因乳癌逝世，享年51歲，張的友人表示，她從沒放棄讓自己走下去的機會，無奈疾病仍將她帶走，而醫師也揭露10大乳癌風險因子，還有及早發現此疾病的重要方法。

綜合媒體報導，資深媒體人及前主播張瑞玲罹患乳癌，生前試了手術化療放療標靶免疫療法，但她在遺言中提到「是醫生叫我放棄的」，顯示病情惡化難以控制的境況，不過她一直非常努力面對，友人表示她是他看過最強的病人，也沒放棄任何讓自己走下去的機會。

張瑞玲臉書代理人彭光偉在其的臉書發出生前遺言，內文如下：

「我不想裝堅強。罹癌很痛苦，手術化療放療靶免疫療法，我都試，我沒有逃兵，是醫生叫我放棄的。我完成了遺囑，生前契約、靈骨塔，我做好這些，醫生說我好勇敢，我把自己打理好，我認為是最負責任的表現。最後這一段時間，我住在自己打造的空間，非常舒適，有兩隻貓女兒陪伴，有一群好朋友，我和家人保持距離，但不表示我不在意他們，這是讓彼此都舒服的做法。

我雖然生病，但是我花的錢是我自己的，我沒有連任何人，現在我希望，我剩下的錢，除了一部分留給家人，其他大部分的現金可以順利地出去，幫助我最想幫的浪浪，還有的貧困交迫的人，希望可以成全我的願望。

感恩一路陪我的中心軸朋友，我最掛心的是我的兩隻貓。」

乳癌位居女性癌症發生率首位，醫師表示，衛福部國健署統計乳癌10大危險因子包含先天與後天因子，先天包含：

1.具家族史（一等親中有小於50歲者罹患乳癌）

2.初經早於11歲

3.54歲後停經

4.未曾生育或35歲後才生第1胎

5.未曾哺乳

6.得過乳癌

7.卵巢癌或子宮內膜癌

後天危險因子則包含

8.抽菸

9.飲酒

10.不健康飲食及缺乏運動

此外，醫師也提醒，自我檢查乳癌的重要方式是看乳房是否有硬塊。絕多數的乳癌腫塊都不會痛，而是以硬塊表現。假使發現乳房或腋下有「不曾消失的硬塊感」，即使月經結束了硬塊感仍然在，務必要趕緊面對。

乳房外科醫師陳賢典表示，從腫瘤形狀、腫瘤穩定度和腫瘤大小3大狀況可以判斷罹患乳癌可能性，若有異狀千萬別拖。陳賢典說，一旦看到腫瘤形狀詭異，邊界影像模糊不清，就要擔心有病變風險。