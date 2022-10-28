第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎」揭曉　張上淳、侯孝賢獲獎

第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎」 由國立臺灣大學副校長張上淳、國際知名導演侯孝賢獲獎，今( 28)日舉行贈獎典禮。「蔡萬才台灣貢獻獎」 為蔡萬才家族紀念富邦集團蔡萬才總裁一生熱心公益、 關心台灣社會發展而設立，每兩年舉辦一次， 去（2021）年受到新冠肺炎疫情影響，延至今年舉辦， 獎項宗旨為表彰台灣各領域有具體成就、貢獻之個人或團體， 進而將其熱愛並造福鄉土的情懷發揚光大，發揮更多正向力量。

張上淳長期無私投入於專業協助國家防疫、精進醫學教育兩個面向， 貢獻卓著。2020年初迄今義務參與新冠肺炎疫情防治工作， 擔任專家諮詢小組召集人，提供國家防疫策略建議， 台灣防疫的突出表現深受國際肯定； 侯孝賢為台灣新浪潮電影最重要代表人物， 作品屢獲國內外重要影展大獎， 是讓台灣電影被世界看見的重要推手， 對台灣電影藝術的成就及國際聲望提升有傑出貢獻， 兩人卓越的成就獲頒「蔡萬才台灣貢獻獎」。

富邦集團董事長蔡明忠表示，蔡萬才總裁一生秉持「取之社會、 回饋社會」的精神，希望藉由獎項表揚對台灣有重大貢獻者， 用自己實際的行動，實踐對台灣的熱愛。2014年， 獎項還在規劃階段，不幸總裁過世，家族繼承他的遺志，設立「 蔡萬才台灣貢獻獎」。從2015年舉辦至今已第四屆， 越能深刻體會總裁關心台灣、熱愛土地的赤忱， 以及他希望透過獎項表彰對台灣有卓越貢獻者， 匯聚更多正向力量的用心。富邦集團也將秉持回饋社會的初衷， 持續舉辦這個深具意義的獎項。

富邦金控董事長蔡明興指出，「蔡萬才台灣貢獻獎」 每兩年舉辦一次，採推薦提名制，每屆選出兩人(或組)得獎者， 各贈壹仟萬元獎金，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、 文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、 貢獻之個人或團體。獎項開辦以來，歷屆得主實至名歸，令人感佩。

第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎委員會」 委員包括吳氏宗親會理事長吳豐山、雲門舞集創辦人林懷民、 天下雜誌創辦人殷允芃、台積電創辦人張忠謀、 中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、畫家作家蔣勳等， 評選出對台灣社會重大貢獻的得獎者。

張上淳從醫三十多年來，除了投入醫院、醫學院的教學、研究、 服務工作外，並以感染症專業長年協助衛生主管機關於感染管制、 傳染病防治、抗生素合理使用及抗藥性細菌之控制等方面， 提供全國性的政策建議。尤其是近年來參與SARS、新型流感H1 N1等重大疫情的國家防疫工作，一直到2020年新冠肺炎疫情爆 發，中央流行疫情指揮中心於1月21日成立， 張上淳義務擔任專家諮詢小組召集人至今，對於協助台灣防疫、 穩定民心，貢獻卓著。堅守臺大醫學院的精神傳承：「寧為良醫， 不為名醫」，對於榮獲「第四屆蔡萬才台灣貢獻獎」， 張上淳感謝獎項的肯定，謙虛表示：「我只是竭盡所能， 做好自己該做的事。」

侯孝賢以《小畢的故事》、全台語發音的《兒子的大玩偶》 等作品突破窠臼，開啟「台灣新浪潮電影」風潮， 他的作品屢獲國內外重要影展大獎，包括《悲情城市》 是第一部獲得威尼斯影展金獅獎的台灣電影，《戲夢人生》 獲得坎城影展評審團獎，《刺客聶隱娘》 則於坎城影展獲得最佳導演獎，2020年侯孝賢榮獲第57屆金馬 獎終身成就獎。對侯孝賢來說，獲獎不是目標， 重要在於享受創作過程，「我喜歡電影，我拍電影， 這就是我的信念」。從影多年以來，侯孝賢堅定做一個「背向觀眾」 的導演，不去揣摩觀眾、評審的好惡，而是全然專注於創作， 傾注全力用作品來表達自己的想法，反映社會現象， 傳達人與土地深切誠懇的連結，用他的鏡頭寫下最真實的台灣故事。