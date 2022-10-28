萬聖節！南瓜幽靈月餅討小鬼歡心　八里新住民關懷協會揪新住民家庭團聚

萬聖節前夕， 新北市八里新住民關懷協會特地舉辦南瓜月餅DIY親子活動， 理事長武氏芳恆表示，萬聖節是國際性節日， 藉由節日揪團新住民姊妹聚聚， 並邀請知名3D果凍藝術創作家卞柔勻教導手作南瓜月餅， 讓新住民家庭的小朋友也能感受萬聖節的氛圍。

越南新住民武氏芳恆嫁來台灣23年，定居在八里， 她初期為了貼補家用，到工廠工作不慎受傷，一度失志。 因緣到八里衛生所擔任通譯員，發現有些新住民姊妹更需要幫助， 激發她成立新住民關懷協會，並在新北市社會局輔導下， 成立八里新住民關懷協會和家庭關懷站，轉身幫助其他新住民。

八里區長陳炳仲表示，八里區新住民有1,106人， 其中女性有1,012人，新住民因嚮往台灣生活， 因此嫁來新北市，區公所全力提供相關福利服務， 也與新住民關懷協會合作密切， 武氏芳恆理事長並協助推動多元志工， 每年災防演練也幫忙用東南亞多國語言翻譯， 讓新住民吸收防災知識，在疫情期間也協助防疫宣導。

曾獲得韓國釜山國際烘焙大賽冠軍， 目前開設藝術手作烘焙教室的卞柔勻， 教導小朋友用冰皮手作南瓜月餅，新住民姊妹幫忙擀冰皮， 搓成圓球形，再用筷子略壓周邊成南瓜模樣， 最後小朋友再用其他花色點綴眼睛和嘴巴，就成了南瓜提燈。 除了南瓜，小朋友還做了綠色大眼和白色幽靈等鬼怪。

社會局長張錦麗表示，新北市是全國最友善新住民的城市， 有11萬多的新住民選擇定居在新北， 全市設有2個新住民家庭服務中心與40個社區關懷站， 提供各項資源來協助新住民生活適應， 並透過各種方案來培力新住民人才， 八里新住民關懷協會和家庭關懷站正是其中一個表現亮麗的據點。