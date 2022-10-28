陽管處與慈心基金會協力建立陽明山友善農業里程碑

為尋求國家公園物種、 環境保育工作與農業經營可以相輔相成的合作模式， 陽明山國家公園管理處（陽管處）自2020年起委託慈心有機農業 發展基金會（慈心基金會）辦理「陽明山國家公園友善農業輔導」 計畫，在陽管處及當地推動友善農業夥伴的共同努力下，已有10位 通過友善農法、10位通過有機驗證，總面積達14公頃，20座農 場遍佈臺北市北投、竹子湖、新北市金山、萬里等地區。2022年 10月28日陽管處與慈心基金會舉辦「我們的友善，牠們的家」 陽明山友善農業輔導成果發表活動， 除了介紹獨具特色的陽明山小農風味餐點外， 現場也開放民眾報名參加桌遊、手作等各項體驗活動， 期望更多大眾認同並支持陽明山友善農業的推動與開展， 打造園區成為生產、生態、生活、生命「四生合一」 的都會型友善農業示範區，以永續農業共同守護寶島山林。

唯一位於臺灣北部、擁有獨特火山地貌的陽明山國家公園， 豐富多樣的動植物生態環境與便利的交通方式， 成為大臺北地區民眾最容易親近的國家公園，以花季為例， 每年皆能吸引數以萬計的人群前往園區內賞花踏青飲食。 如果能透過友善農業打造親民環境， 將能讓民眾體驗永續山林的價值，因此，園區內每一塊農作田區， 都是營造當地物種生活棲地的重要契機。

慈心基金會執行長蘇慕容表示， 慈心基金會曾經參與輔導其他國家公園內的友善農業案， 但陽明山國家公園緊臨大臺北都會區， 同時又是被大臺北地區包圍的核心生態區； 是孕育大臺北生態多樣性很重要的環境，極具高度指標性意義。

由於陽明山園區內農友持有的耕地面積較小， 因此農友偏向選擇種植高經濟價值作物，如果樹、園藝苗木、 花卉等，最大的特色就是每年3-6月的海芋、 繡球花等觀賞性作物輪番登場，吸引大量民眾上山賞花、採花。 由於目前臺灣對於花卉、園藝苗木之友善耕作技術尚未成熟， 國內外也鮮有學術研究資料參考，基於速效與觀賞價值的考量， 農友多以化學防治方法控制病蟲害。

試驗初期，少了化肥和農藥的花田，數量與外觀都不及慣行花田， 若觀賞性作物失去了吸引遊人的目光，等於直接衝擊到農友的經濟。 為了協助農友順利轉作，慈心基金會邀請兩位花農加入田區試驗， 以試驗組與對照組的方式， 共同協力擬訂與執行兩種花卉的防治管理日曆， 同時輔以專家親至田區觀察指導。

照片由慈心基金會提供

歷經兩年的試驗，透過擬定「作物整合管理策略」，從選定品種、 進行田區整理、進行物理防治、生物防治， 輔以少量或完全不用農藥的關鍵減藥， 試驗區的友善花卉相較於慣行對照組，無論在花卉的開花時間、 開花數量、花型、花色、葉長葉寬等重點項目中， 兩者幾乎無明顯差異，甚至，海芋在完全不施農藥化肥的狀態下， 開花時間不但提早，花梗直徑更粗，提升花卉的品質， 雖然依循防治策略的施作次數較多，但成本沒有增加。 這個初步的成果大大鼓舞花農擴大減藥田區的信心， 也開啟陽明山花卉減藥試驗的里程碑。

為了進一步協助陽明山友善小農， 慈心基金會主動媒合園區內外的商家， 以友善食材開發獨具特色的陽明山友善食材響宴，例如北投普羅旺斯 bakery & café 推出茶油竹薑貢米飯糰、野菜青醬佐地瓜圓、綠殼筊白筍油蔥粿， 三款皆是以園區內取得綠色保育標章的友善食材作為主要食材； 北投拾米屋則是發揮創意， 以綠色保育的南瓜製作出菊島之華冰淇淋、 以有機的草山桶柑製作桶柑咖啡巧克力等絕妙甜點。此外， 位處陽明山區內的有明心咖啡館與陽明溫泉渡假村也皆推出各種精緻 餐點，以實際行動支持陽明山友善小農。 慈心基金會期望帶動陽明山週圍商圈，打造友善食農產業鏈， 為永續山林建立關鍵價值，也開啟陽明山友善農業的無限希望。

慈心基金會曾經參與太魯閣國家公園、 玉山國家公園內的的友善農業輔導計畫， 更明白陽明山國家公園友善農業的推動， 對大臺北地區民眾的影響力與重要性。近年全球更關注「土壤碳匯」 為核心的議題，對於未來持續推動的友善農業行動， 有著深切且務實的方向， 期盼透過此計畫能與各界合作推動陽明山友善、有機農業的發展， 維護田間、果園的生物多樣性，以友善、 有機農業服務生態系統的作法， 讓經濟活動與生態系統得以朝向正面的平衡發展。

照片由慈心基金會提供

照片由慈心基金會提供