(台灣英文新聞/朱明珠 綜合報導)台灣的躁鬱症患者人數推估逾6萬9594人，首波發病高峰期則落在17歲，為推廣青少年間的躁鬱症認知，台灣精神醫學會發起《跟著小安交換去》躁鬱症全台校園巡迴講座，預計與北中南東大學院校合辦6場巡迴講座，首場講座將在11/28於國立成功大學舉辦。

《跟著小安交換去》躁鬱症全台校園巡迴講座，預計與北中南東大學院校合辦6場巡迴講座。（台灣精神醫學會提供）

躁鬱症全名為雙向情感障礙症，或稱雙極性疾患症（Bipolar disorder），在台盛行率約為0.3-0.5%，推估患者人數逾6萬9,594人。台灣精神醫學會蔡長哲理事長指出，躁鬱症因為情緒失調，許多人常與憂鬱症混淆，而躁鬱症的特點，是躁鬱症會有週期性的情緒過度高昂或低落，躁症如過度興奮愉悅、睡眠需求減少、異常自信、精力旺盛、思考相較過往變得過度跳躍、天馬行空、過度慷慨、亂花錢等；鬱症如情緒低落、失眠早醒、動作及反應遲鈍、有輕生意念、體重增加或減輕等。值得一提的是，躁鬱症不一定會憂鬱，卻一定有輕躁或躁症的症狀發作。

躁鬱症有三大高峰發病期 巡迴講座鎖定青少年推廣認知打造友善環境

蔡長哲理事長指出，躁鬱症發病平均年齡為20-30歲，國外一項研究分析發現，躁鬱症的發病年齡有三大高峰，分別落在17歲、26歲及42歲，而早於21歲發病的患者有著更高比例，會有物質濫用、酒精濫用、企圖自殺及雙向情感障礙快速循環的狀況，因此提早讓青少年提高對躁鬱症狀的察覺相當重要。

蔡長哲理事長分享，把小安帶到各校巡迴，就像交換學生一樣，與各校同學進行深度交流。此次講座較以往講座有些許不同，將分為兩部份，第一部分將分享繪本故事《小安的人生旅程》，透過軟性、輕鬆的方式，讓原本對躁鬱症不了解的同學有初步概念，看看躁鬱症患者實際上會面臨哪些狀況；第二部分則由台灣精神醫學會醫師接續分享躁鬱症的相關治療趨勢，向大家傳達正確、專業的衛教資訊，期盼透過巡迴講座，提升認知而有能力自我察覺，適時尋求精神科醫師專業協助，並且打造躁鬱症友善的同儕環境。

躁鬱症勿自行停藥 復發次數越多 恢復社交功能的患者人數比率越來越少

躁鬱症治療是一個長期過程，躁鬱症主要有兩大類治療藥物，一類是抗癲癇藥物，透過阻斷神經傳導物質穩定神經；另一類則是抗精神病藥物，阻斷多巴胺相關作用來穩定神經，同時可抑制幻想、幻覺。

新竹臺大分院生醫醫院竹東院區精神醫學部林建亨醫師指出，躁鬱症是情緒波動劇烈且容易復發的慢性疾病，病人的情緒會在躁期與鬱期反覆迴蕩，因此需要透過藥物治療以讓情緒維持穩定。

但部分藥物會帶來體重增加的困擾，或患者自覺症狀改善，因此自行停藥，卻導致病情再度復發，離重返原來的生活又倒退一步，因而降低患者持續接受治療的意願。

林建亨強調，每次的復發都會對患者社交功能帶來不少影響，隨著復發次數越來越高，不只症狀緩解會更加困難，恢復社交功能的患者人數比率也越來越少。

長效針劑助持續治療關鍵 疑似症狀建議與精神科醫師討論合適給藥方式

而治療藥物的選擇眾多，如何協助患者找到願意持續服用藥物的治療方式，對於患者的病情控制有很大的影響。林建亨表示，躁鬱症藥物的給藥方式分為口服及長效針劑兩種，抗癲癇藥物及抗精神病藥物皆有口服劑型，給藥頻率為1天1次，患者必須持續天天服用來維持血中濃度，才能讓藥物持續發揮作用。

長效針劑則為抗精神病藥物，給藥間隔拉長，例如新一代長效針劑，最長能採每月一次的注射方式，讓藥物在體內緩慢釋放，對於容易漏藥的患者而言，是較能穩定維持藥物濃度的治療選項，對於病情穩定的患者而言，持續接受長效針劑注射可預防病情復發。

適度的治療目標設定，可以避免患者落入惡性循環的泥沼

林建亨說，患者在治療躁鬱症的過程中，可以評估，自己的訴求是甚麼？希望減少病情發作？儘快穩定回到生活崗位？減少復發次數？無論如何，都建議與醫師討論，調整服藥的劑量或給藥的方式，才能減少因副作用或其他因素導致治療停滯不前，穩定治療。

蔡長哲與林建亨共同呼籲，躁鬱症並不可怕，希望社會各界能給患者多一些友善包容，若出現前述症狀，自覺可能罹患躁鬱症，應尋求精神科醫師協助，並儘早開始接受治療，出現副作用是也別輕言放棄，而是加強醫病溝通，調整藥物或劑量，穩定接受治療才能降低後續復發所帶來的相關問題。

研究：躁鬱症首波發病高峰為17歲 情緒過度高昂、低落要當心！