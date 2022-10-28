大巨蛋纏訟一審結果出爐！趙藤雄判刑7年、李述德9年、周勝考10年

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）纏訟長達5年的遠東大巨蛋弊案今一審判決結果出爐，檢座原求趙藤雄24年刑期，台北地方法院28日判定趙判刑7年，前台北市財政局長李述德判刑9年，新北市議員周勝考判囚10年。

綜合媒體報導，遠雄創辦人趙藤雄依照涉嫌行賄與證交法等罪，與前財政部長李述德、台灣建築中心前執行長許銘文涉犯圖利罪，以及新北市議員周勝考、營建署城鄉發展前分署長洪嘉宏犯收賄等罪，全案共31名被告今（28日）一併宣判。

大巨蛋弊案2017年由多位檢察官起訴，前後歷時5年結案，整體弊案包括「大巨蛋本案」、「遠雄人壽掏空案」、「新北市土地工程弊案」、「眷改案」等。

其中，李述德被控在台北市財政局長任內，違法變更興建營運契約草案、設定地上權契約草案原公告內容，逕行增訂地上權及營運資產處分的例外條款，以利遠雄巨蛋聯盟興建地上權住宅銷售謀利計畫，讓遠雄巨蛋獲得在大巨蛋開始營運後的50年間，不必支付權利金達30.42億元，因此被重判9年。

而趙藤雄2012年為爭取土城開發案放寬高度及新莊開發案，欲拉攏新北市都市計畫審議委員劉演交，指示下屬將1200萬的設計案交由劉承攬，讓劉獲181萬多元不法利益，而劉因此在都委會上發言都支持遠雄。

另外，趙藤雄為了在新莊開發案上容積率過關，贈與新北市城鄉局科長海治平價值10萬元的高級人蔘禮盒，海也因此協助放寬標準。另周勝考為投標大巨蛋土方工程，先虛增旗下勝益營造資本額至1億元，趙藤雄而後請求周協助相關開發案，周於是找上議員林銘仁，並有意行賄200萬遭拒，林銘仁於媒體上表示，自己自始至終都反對土城開發案。

周勝考2012年更多次列席環評審查會發言護航土城開發案，後為協助趙取得新店土地農用證明以免徵1.7億奢侈稅，向農業局長、新店區長請託施壓，核發農用證明。

趙藤雄涉案後一度羈押禁見，後獲裁定以5億5000萬元天價交保，檢方起訴時對趙求處24年重刑，周勝考偵查中羈押禁見，起訴時求刑10年，後以4000萬元交保，李述德圖利業者30億元，求刑10年，但未對李祭聲押處分。

日前一審結果出爐，趙藤雄判處有期徒刑7年、李述德判處9年、周勝考判處有期徒刑10年，此外為防止重要被告棄保潛逃，依刑事訴訟法對8名重要被告裁定延長限制出境禁令到2023年6月或者一審宣判以後。