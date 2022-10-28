普丁：未來十年國際將面臨二戰過後最危險狀態 稱西方煽風點火

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）俄羅斯總統普丁週四（27日）演講時，為自己入侵烏克蘭做辯護，指出西方國家在玩「危險、血腥又骯髒的遊戲」，更預測未來十年國際將面臨二戰過後最危險狀態。

普丁（Vladimir Putin）昨出席年度瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai International Discussion Club），這次談話是俄羅斯歷經一系列軍事失敗，以及在國內對公眾動員約30萬名俄羅斯人民參與戰爭，造成俄羅斯人民強烈不滿之後，普丁針對烏俄戰爭與國際局勢再一次的發言。

他主要強調西方國家對於烏俄戰爭與台海危機的煽風點火，也針對外界抨擊其企圖使用核武器做出辯護，他說「我們從來沒有主動講過跟要用核武相關的任何事情，我們只是對西方國家的評論做出可能使用核武反擊的暗示。」

普丁還說，英國前首相特拉斯（Liz Truss）之前說到，如果情況需要，她可能按下核武器按鈕，對此，普丁說他很驚訝英國的盟友沒有反對，反問「我們應該怎麼做？默不作聲？假裝什麼都沒聽到？」

論壇上，普丁一再警告，俄羅斯將使用「一切可用手段」來保護自己，而這被外界視為明顯的核威脅。

普丁直言「我們正處於歷史前鋒。未來可能是二戰結束以來最危險、最不可預測、同時也是最重要的十年。」而後他批評西方國家在玩「危險、血腥和骯髒的遊戲」，更說他們對世界事務不可分割的支配地位即將結束。

普丁說，西方不能再掌權，即使他們很努力想這麼做，他強調「未來的世界秩序正在我們眼前形成」，同時指責以美國為首的西方正試圖摧毀俄羅斯。