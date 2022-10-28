Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

普丁：未來十年國際將面臨二戰過後最危險狀態 稱西方煽風點火

俄羅斯歷經一系列軍事失敗，以及在國內對公眾動員約30萬名俄羅斯人民參與戰爭，造成俄羅斯人民強烈不滿之後，普丁發表談話，強調西方國家在煽風點火，更表示「未來的世界秩序正在我們眼前形成」。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/28 15:12
普丁（Vladimir Putin）昨出席年度瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai International Discussion Clu...

普丁（Vladimir Putin）昨出席年度瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai International Discussion Clu...

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）俄羅斯總統普丁週四（27日）演講時，為自己入侵烏克蘭做辯護，指出西方國家在玩「危險、血腥又骯髒的遊戲」，更預測未來十年國際將面臨二戰過後最危險狀態。

普丁（Vladimir Putin）昨出席年度瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai International Discussion Club），這次談話是俄羅斯歷經一系列軍事失敗，以及在國內對公眾動員約30萬名俄羅斯人民參與戰爭，造成俄羅斯人民強烈不滿之後，普丁針對烏俄戰爭與國際局勢再一次的發言。

他主要強調西方國家對於烏俄戰爭與台海危機的煽風點火，也針對外界抨擊其企圖使用核武器做出辯護，他說「我們從來沒有主動講過跟要用核武相關的任何事情，我們只是對西方國家的評論做出可能使用核武反擊的暗示。」

普丁還說，英國前首相特拉斯（Liz Truss）之前說到，如果情況需要，她可能按下核武器按鈕，對此，普丁說他很驚訝英國的盟友沒有反對，反問「我們應該怎麼做？默不作聲？假裝什麼都沒聽到？」

論壇上，普丁一再警告，俄羅斯將使用「一切可用手段」來保護自己，而這被外界視為明顯的核威脅。

普丁直言「我們正處於歷史前鋒。未來可能是二戰結束以來最危險、最不可預測、同時也是最重要的十年。」而後他批評西方國家在玩「危險、血腥和骯髒的遊戲」，更說他們對世界事務不可分割的支配地位即將結束。

普丁說，西方不能再掌權，即使他們很努力想這麼做，他強調「未來的世界秩序正在我們眼前形成」，同時指責以美國為首的西方正試圖摧毀俄羅斯。
普丁
俄羅斯
烏俄戰爭
西方國家
核武器
瓦爾代論壇

相關新聞

快訊！普丁將宣布戒嚴令 烏克蘭被佔之四大地區恐面臨全境封鎖
快訊！普丁將宣布戒嚴令 烏克蘭被佔之四大地區恐面臨全境封鎖
2022/10/19 21:06
俄羅斯空襲烏克蘭基輔造成14平民死亡 台灣外交部嚴厲譴責！
俄羅斯空襲烏克蘭基輔造成14平民死亡 台灣外交部嚴厲譴責！
2022/10/11 12:35
終於被拖下水了？ 白俄羅斯宣布與俄國組聯合部隊
終於被拖下水了？ 白俄羅斯宣布與俄國組聯合部隊
2022/10/11 12:32
有片【俄烏戰爭】克里米亞橋梁爆炸•俄羅斯軍隊補給遭重創　烏克蘭振奮: 這只是「開端」
有片【俄烏戰爭】克里米亞橋梁爆炸•俄羅斯軍隊補給遭重創　烏克蘭振奮: 這只是「開端」
2022/10/08 20:14
諾貝爾和平獎得主揭曉 由俄烏戰爭相關人權組織獲獎
諾貝爾和平獎得主揭曉 由俄烏戰爭相關人權組織獲獎
2022/10/07 20:09

更新時間 : 2022-10-28 16:35 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位
星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
維也納愛樂台灣音樂會　衛武營特別加開戶外直播
維也納愛樂台灣音樂會　衛武營特別加開戶外直播
2022台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」搞怪登場　10/29、30拿糖果、闖關再抽 iphone14、任天堂！
2022台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」搞怪登場　10/29、30拿糖果、闖關再抽 iphone14、任天堂！