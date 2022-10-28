【台灣故宮文物毀損案】院長吳密察認儲存不當　資深員工恐擔天價賠償責任

（台灣英文新聞/台北採訪報導）國民黨立委陳以信今(28)日爆料故宮毀損國寶，甚至高層知情不報下封口令，故宮稍早發布聲明解釋出現毀損狀態的文物共有三件，第一件早於去(2022)年就發生毀損狀況，最近的則發生於今年5月19日，故宮院長吳密察今日緊急召開記者會，再三強調絕對沒有隱匿。

吳密察表示，同仁於110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員在第一時間隨即依程序通報至院長。

吳密察說明，他得知後立刻下令進行行政調查，結果僅有5月19日的「清 乾隆 青花花卉盤」有人為疏失並移送考績會處理，「針對委員指控我下令封口等，所有相關文件用密件處理以免留下證據，我嚴正澄清絕沒有這樣的事，但大家都知道相關程序調查中，以密件處理沒有不當，相反的，事件發生後如沒保存證據，讓人任意檢視提起文物，那會發生什麼樣的後果？」

記者追問文物毀損狀況及照片，吳密察表示因調查進行中不方便提供照片，因人為疏失導致毀損的文物是因為資深同仁拿出後放到工作台上，文物從目測約100公分的工作台上掉到地毯上，破法就像一個碗破幾片，有些小碎屑，目前還在釐清責任，因為確定的不只一位同仁在場；至於前兩件文物開箱發現毀損後，院方馬上調閱監視器展開調查，並往前追至10年，都沒有發現人為疏失。

既然前兩件文物找不出損壞原因，也無法確認到底是否為人為疏失，吳密察揣測可能因保存方式不當導致，「一箱瓷器放在一起有空隙，搬動時易造成破損，從中國來時箱子塞稻草，台灣把部分稻草改成木絲之後用棉花，但這樣還是會因為移動造成碰撞，因此應該改成一個盤子以一個盒子裝，並用緩衝材安置，減少碰撞問題。」

賠償問題？吳密察坦言，故宮毀損的三件文物從沒展示過也沒有保險，總價估計低於25億，但修復後價值一定會減損，當初沒有幫文物保保險，因為沒有鑑價，如果鑑價保險費會很高，如果移展才會保，他也沒想過同仁在作業當中是否連帶有賠償責任，該群經手文物的同仁們年資都有7年以上，現在很自責長時間睡不著覺，但表示文物是可以修復的。

針對院方遲遲沒有對外公布文物毀損遭質疑隱匿，吳密察解釋，國立故宮博物院典藏的書畫文物，依藝術性之高下，區分為「國寶」、「重要古物」和「一般古物」三種等級，這三樣皆為一般古物，若為例行清點有毀損也不會對外說明，但若是重要文物損壞，或是同仁的過失一確定後就會公諸於世。

吳密察透露，故宮對於瓷器包裝方式是由多物一箱儲存，這是不符合時代潮流的落伍的保管方式，他上任後就著手改善儲存方式為「改箱為櫃」，112年預算編列瓷器庫房包裝改善計畫，希望透過這樣的改善讓故宮文物不在是跟不上時代的包裝管理方式；另外，積極改善資訊管理系統，用電腦系統管理、提取、檢視還有紀錄文物狀態。