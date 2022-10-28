「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）戀愛實境節目「換乘戀愛2」最後大抉擇改為今（28）日晚間台灣時間6點播出，原創OTT平台TVING也透露，在最後一集結束播出後，將編排特別節目。

「換乘戀愛2」近期造成熱烈討論，觀眾們都非常期待出演者們的最終選擇，到底會是舊愛又或者是新歡？就連歌手IU、SJ東海、Red Velvet瑟琪等偶像明星們，都曾表示自己是節目的粉絲。製作單位為了滿足最後一集結束後感到空虛的觀眾，推出了特別篇「換乘戀愛2：過度投入的日子」，將於11月4日播出，內容將播放團體觀看活動花絮、製作組採訪及精采片段，希望滿足「入戲太深」的觀眾。

結局討論度最高、最大的看點，不外乎就是從加入節目開始，就因前男友圭民的冷淡而從頭哭到尾的海恩，以及從加入節目後，就只對海恩一人瘋狂釋出好感、開始成為溫暖海恩小太陽的賢奎。而圭民在賢奎的加入後，又開始表現出對海恩及賢奎之間曖昧互動的忌妒，在19集與前任的約會中，更是落下男兒淚，還與海恩約定好下次要請她吃無菜單料理。究竟海恩會選擇誰、又會不會配對成功，讓人感到十分期待。

另外一對熙斗、娜妍也是討論度很高的一組。熙斗及娜妍交往4年，雖然在節目中還是每天不斷吵架，但在雙方心中卻還是佔據著很重要的位置，無法放下。究竟這對歡喜冤家最後的心，會走向前任又或者是新歡，也讓人感到十分好奇。