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加拿大海軍就是狂！挑戰水底結業照 笑得「好用力」

三不五時有人往上浮，還得靠好心鄰居幫忙拉一把

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/28 14:35
（圖／加拿大皇家海軍臉書）

（圖／加拿大皇家海軍臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）好不容易熬到結業，學子總愛來個創意合照作為留念，但多半不脫搞笑或惡搞風。加拿大皇家海軍新一期清障潛水學員，則走出了自己的路子，為了拍出另類照片，竟異想天開至水底拍攝，成果看得出相當用心，也非常「用力」。

根據My Modern Met，這批新生完成了一年的水下障礙掃除潛水訓練，共 15名學生與老師參與了這次的水底拍照大挑戰，分為兩排，前排坐著，後排站著。想當然爾，水底擺姿勢豈是易事，除了得克服水壓、浮力，還有憋氣問題。

攝影師、同時也是成員的Valerie LeClair表示，光是要坐著不動就有困難，浮力可不是開玩笑的。為此，學員們在口袋裡放了8磅重物，加大下沉力，遇到不自主向上「漂浮」的同學，隔壁好心鄰居也會幫忙拉一把，過程費了不少工夫。

等每個人都「就定位」了，卻又會有人憋不住氣，必須上浮，重新吸氣，每張照片只能抓5至10內按下快門，不知重複了多少次。所幸，經過了多次嘗試，排除了數張閉眼照後，攝影師終於拍到了完美瞬間，並花費不少時間後製，消除畫面中的氣泡，才算大功告成。

這群海軍潛水員所受的訓練，是學習如何在水下尋找、移除爆裂物之技能，是心理與生理的龐大考驗。透過這種「炫技」結業照，得以將過去一年來的努力與磨練化為永恆，雖然表情有些猙獰，倒也是畢生難忘。
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