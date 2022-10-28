（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增34,602例COVID-19確定病例，分別為34,556例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。



指揮中心表示，今日新增之34,556例本土病例，為15,616例男性、18,914例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(6,048例)，臺中市(4,868例)，高雄市(4,207例)，桃園市(3,450例)，臺南市(3,183例)，臺北市(3,116例)。



指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為33例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、56例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月2日至10月25日，死亡日期介於9月12日至10月25日。





指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為23例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(2例)，韓國、新加坡、荷蘭 (各1例)移入，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年9月27日至10月27日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,626,103例確診，分別為36,270例境外移入、7,589,779例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計12,620例COVID-19死亡病例，其中12,603例本土，另17例為境外移入。

10/28台灣增34,602例：本土3萬4556例、57死、147例中重症