管到國外去？中國傳在荷蘭設立2間「假警局」 對海外中國人審查、威脅

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）荷蘭外交部發言人霍文坎普（Maxime Hovenkamp）表示，荷蘭政府正在調查在鹿特丹及阿姆斯特丹2間中國「假警局」的舉報。

根據CNN報導，荷蘭外交部表示，日前有海外中國民眾接獲來自荷蘭中國警察中心的電話，要海外人士「回中國解決問題」，甚至要對方「想想父母親」，而這些據點並沒有透過荷蘭官方的正式外交渠道設立，當地政府因此正在調查這些據點的行動。

荷蘭廣播公司與當地其他新聞機構週二（25日）指出，中國自2018年開始分別在鹿特丹及阿姆斯特丹2地至少設立了2間警察局，而這些警局以「海外服務站」為名義營運，中國公民可以在那裡更新駕駛執照，並在公民身份有變動時進行回報。

不過日前一名曾因在社群媒體上批評中國政權，而被中國當局追捕的人士表示，他在荷蘭接到一通來自鹿特丹中國警察局的電話，聲稱要他回中國解決他的問題，還要他想​​想他的父母。

而荷蘭廣播公司的調查發現有強有力的證據表明，這些分支機構正被用來向荷蘭當地對中國政府持不同政見者施加壓力。

不過在週三的中國外交部記者會上，當記者向發言人汪文斌詢問中國是否在荷蘭有任何警察行動，他的答案是否認的。他說，報告中的指控完全不真實，那些地方實際上是中國的服務中心，他強調「服務中心的目的是幫助有需要的海外中國公民更新駕駛執照並接受體檢。」

然而人權組織Safeguard Defenders 9月的一份報告中，引用了多個國家對這些服務站的證據，指出這些據點避開官方雙邊警察和司法合作，而使用非法方式企圖建立平行警務機制，也已侵犯第三國的領土完整。

這份報告包含的50多個公開記錄，和上面有標記中國海外警察局的地圖，中國將這些警察局稱為海外華人「服務中心」，這些據點分佈在全球各地。報告發布後，西班牙內政部已對服務站和報告的調查結果展開偵查。

與此同時，荷蘭當局表示，一旦他們對此事掌握更加清楚，將會採取適當的行動。