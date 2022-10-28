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人為疏失！台灣故宮三國寶毀損　院方強調絕無隱匿

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/28 12:04
清代青花花卉盤也被故宮損毀。（圖/故宮）

清代青花花卉盤也被故宮損毀。（圖/故宮）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)故宮今(28)日遭踢爆摔毀國寶並下封口令，院方發布4點聲明強調絕無隱匿！

國民黨立委陳以信今日表示接獲檢舉指出故宮打破國寶龍紋碗，且高層下封口令。故宮針對三件典藏瓷器破損發布四點聲明，再度強調絕無隱匿情事。

故宮聲明全文如下：

一、故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

二、院長及副院長（111年5月19日當日代理院長）接獲三案通報後，隨即下令交由政風室進行調查有無違失及違失樣態。經政風室調查結果，110年2月3日、111年4月7日之破損查無人員疏失；111年5月19日則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。

三、針對委員所指「院長下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前，也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據」，故宮嚴正澄清絕無隱匿情事，相關調查進行中以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理，並無所謂「以免留下證據」問題。相反地，事件發生後，基於保全證據需要，於調查案件及修復文物期間，自無法允許一般人員或當事人任意提取、檢視、搬移三案之文物，此項作業方式亦不待院長下令。

四、本案三件瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物。破損瓷器目前第一件「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復中，第二件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理，第三件「清 乾隆 青花花卉盤」待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序。

人為疏失！台灣故宮三國寶毀損　院方強調絕無隱匿
明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗

人為疏失！台灣故宮三國寶毀損　院方強調絕無隱匿
清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗

人為疏失！台灣故宮三國寶毀損　院方強調絕無隱匿
清 乾隆 青花花卉盤
故宮

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更新時間 : 2022-10-28 13:32 GMT+08:00

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