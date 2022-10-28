〈時評〉藍綠選民漸歸隊　全黨搶救鄭運鵬有利選情？

桃園市長的選舉結果，絕對是民進黨政府的重中之重， 直接影響到內閣和中央黨部的人事改組，如今隨著投票日逐漸逼近， 藍綠選民陸續歸隊， 民進黨幾乎快呈現全黨搶救黨籍市長候選人鄭運鵬的態勢， 也讓藍綠對決的氛圍更濃厚。

一般認為，年底選舉成敗的關鍵在縣市長投票， 藍綠只要在六都能拿下三都，就算是打成平手， 因為只要民進黨或國民黨誰能光復台北市， 包括綠營具有相對優勢的台南市和高雄市， 藍營穩定領先的新北市和台中市，都可視為小贏。

由於台北市處於三腳督的態勢，棄保效應也可能在選前最後發酵， 選情結果相當難預料，加上民進黨台北市長候選人陳時中的聲勢， 沒有領先其他競爭對手，因此，民進黨一直寄希望於桃園市。

民進黨自從論文案風波，換上鄭運鵬披掛上陣， 支持度從谷底一路向上攀升，原本擅長空戰的鄭運鵬， 也在陸戰有豐富經驗的桃園市長鄭文燦帶領下，深入基層， 這些成效都一一反映在民調裡，鄭運鵬已從原本落後的民調， 轉為小幅超越國民黨候選人張善政。

值得注意的是，在民進黨歷經換堅風波的過程中， 民進黨候選人的支持度下滑，但張善政的民調並沒有明顯變動， 直到最近半個月，張善政的支持度開始出現起色，緩步向上揚， 這意味著藍營基層開始歸隊，選舉將回到基本盤的對決。

桃園在鄭文燦當家做主前，一直都是藍大於綠， 但因為鄭文燦的人格特質、政治手腕，讓他打破這個僵局， 但這不代表桃園已變成綠大於藍，根據過往選舉研究的經驗， 至少要歷經三次投票後，才能解釋昔日的藍綠基本盤確實出現變化。

換句話說，鄭運鵬和張善政對決的結果， 才能較完整說明藍綠在桃園市的政治版圖，因此， 有可能藍綠地盤確實已被改寫，但也可能是回到八年前的情況。

然而，民進黨一旦失去桃園市，又沒有拿到台北市， 將是最差的結果，衝擊也最大，特別是桃園市的敗選檢討， 絕對會比台北市更加嚴峻。因為一來桃園市是民進黨執政， 二來是提名過程的爭議，包括身兼民進黨主席的蔡英文總統， 恐怕都難辭其咎。

所以全黨幾乎都在搶救鄭運鵬，只是動作愈大， 藍綠對決的局勢就愈明顯，這對桃園市的選情是正面或負面， 恐怕同樣是勝負難料。