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〈時評〉藍綠選民漸歸隊　全黨搶救鄭運鵬有利選情？

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/10/28 12:21
左為桃園市長候選人鄭運鵬, 右為張善政(原圖: 中央社; TN後製合成）　

左為桃園市長候選人鄭運鵬, 右為張善政(原圖: 中央社; TN後製合成）　

桃園市長的選舉結果，絕對是民進黨政府的重中之重，直接影響到內閣和中央黨部的人事改組，如今隨著投票日逐漸逼近，藍綠選民陸續歸隊，民進黨幾乎快呈現全黨搶救黨籍市長候選人鄭運鵬的態勢，也讓藍綠對決的氛圍更濃厚。

一般認為，年底選舉成敗的關鍵在縣市長投票，藍綠只要在六都能拿下三都，就算是打成平手，因為只要民進黨或國民黨誰能光復台北市，包括綠營具有相對優勢的台南市和高雄市，藍營穩定領先的新北市和台中市，都可視為小贏。

由於台北市處於三腳督的態勢，棄保效應也可能在選前最後發酵，選情結果相當難預料，加上民進黨台北市長候選人陳時中的聲勢，沒有領先其他競爭對手，因此，民進黨一直寄希望於桃園市。

民進黨自從論文案風波，換上鄭運鵬披掛上陣，支持度從谷底一路向上攀升，原本擅長空戰的鄭運鵬，也在陸戰有豐富經驗的桃園市長鄭文燦帶領下，深入基層，這些成效都一一反映在民調裡，鄭運鵬已從原本落後的民調，轉為小幅超越國民黨候選人張善政。

值得注意的是，在民進黨歷經換堅風波的過程中，民進黨候選人的支持度下滑，但張善政的民調並沒有明顯變動，直到最近半個月，張善政的支持度開始出現起色，緩步向上揚，這意味著藍營基層開始歸隊，選舉將回到基本盤的對決。

桃園在鄭文燦當家做主前，一直都是藍大於綠，但因為鄭文燦的人格特質、政治手腕，讓他打破這個僵局，但這不代表桃園已變成綠大於藍，根據過往選舉研究的經驗，至少要歷經三次投票後，才能解釋昔日的藍綠基本盤確實出現變化。

換句話說，鄭運鵬和張善政對決的結果，才能較完整說明藍綠在桃園市的政治版圖，因此，有可能藍綠地盤確實已被改寫，但也可能是回到八年前的情況。

然而，民進黨一旦失去桃園市，又沒有拿到台北市，將是最差的結果，衝擊也最大，特別是桃園市的敗選檢討，絕對會比台北市更加嚴峻。因為一來桃園市是民進黨執政，二來是提名過程的爭議，包括身兼民進黨主席的蔡英文總統，恐怕都難辭其咎。

所以全黨幾乎都在搶救鄭運鵬，只是動作愈大，藍綠對決的局勢就愈明顯，這對桃園市的選情是正面或負面，恐怕同樣是勝負難料。
六都
藍營
綠營
國民黨
民進黨
桃園
鄭運鵬
鄭文燦
張善政
換堅

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更新時間 : 2022-10-28 13:32 GMT+08:00

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