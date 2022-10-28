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大條了！台灣故宮傳摔破不只一件國寶　高層疑下封口令

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/28 11:17
故宮國寶遭被摔破！(圖/故宮)

故宮國寶遭被摔破！(圖/故宮)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國民黨立委陳以信今（28）日表示， 珍藏在故宮博物院的清代文物「嬌黃釉綠彩龍紋碗」已被故宮打破，且事發後故宮高層下封口令。

綜合媒體報導，陳以信於立法院國是論壇中表示自己近期接獲檢舉，珍藏在故宮博物院的清代文物「嬌黃釉綠彩龍紋碗」，從來未曾對外展覽，在去年二月執行文物數位典藏計畫時，將其移出庫房過程中不慎被摔破。

陳以信指出，事發後相關人員立即向院長吳密察報告，但吳密察卻決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據。

陳以信再加碼爆料不只一件文物被摔破，最近又有一件明代青花瓷器被摔破，這比清朝瓷碗還要珍貴，結果吳密察又故技重施，用相同手法隱匿證據。

陳以信說，國寶不小心摔破或許是意外，但故宮事後意圖隱瞞就是故意，不僅有政治疏失責任，且欺瞞國人更有政治責任，要求蘇貞昌若此事屬實應該道歉，故宮院長吳密察更要下台。

據「故宮OPEN DATA專區」網站資料顯示，遭打破的「清弘治款嬌黃釉綠彩龍紋碗」為清朝陶瓷器，其高6.1公分、口徑11.6公分、底徑4.8公分，文物圖檔編號為K1B003009N000000000PAB。

外觀為「均侈口窄唇，深壁，矮圈足。外面彫刻雙龍戲珠，隙地滿飾雲紋，內面樸素無紋飾。嬌黃釉，花紋加填綠彩。」底均有青花書「大明弘治年製」六楷字款，外加雙圈。

記者稍早致電詢問，故宮預計於稍後發布聲明回應。
故宮
國寶

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