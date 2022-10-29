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蛇肉蒸蛋、孔雀肉吃起來！「東台灣最難訂餐廳」期間限定「野味菜單」　蜂蛹揭幕13道法式料理

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/29 13:40
「Sinasera 24 」主廚楊柏偉研發設計期間限定的「野味時令菜單」，將法式野味料理帶進台灣。 (圖/Sinasera 24)

「Sinasera 24 」主廚楊柏偉研發設計期間限定的「野味時令菜單」，將法式野味料理帶進台灣。 (圖/Sinasera 24)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)有「東台灣最難訂餐廳」美譽的「Sinasera 24」推出期間限定「野味時令菜單」，由主廚楊柏偉(Nick Yang)以野味為主題，將法國歷史悠久的野味文化帶給台灣饕客，13道料理將於11月1日至12月31日登場。

「Sinasera 24」主廚楊柏偉過去曾在南法普羅旺斯的米其林一星餐廳「La Bonne Etape」與米其林三星「Le Petit Nice」餐廳研習多年，2017年時，婉拒了在法國經營與設計餐廳的機會，回到長濱開設「Sinasera 24」，堅持以當地時令食材入菜，創造每個季節的專屬菜單，這次大膽的打造「野味時令餐單」，以簡單直接的「吃肉」為主軸，拉開13道料理的序曲。

邁入秋冬之際，野生動物為了抵抗嚴寒，會儲藏更多脂肪以作保暖之用，因而格外肉嫩肥美。所謂野味，過去泛指透過戶外狩獵野生動物而獲得的肉食，而非圈養禽畜，不只中國人吃野味肉食，遠在歐洲地區的法國更是早已「食」之有年，野味更是極為珍貴的食材，野味入饌，暖胃補身。

以《蜂蛹、炭烤洋蔥espuma、肚臍橙皮》揭開序幕，蜂蛹是主廚Nick充滿「家」的記憶的食材，他提到:「小時候我爸爸會去抓虎頭蜂，有時會將蜂蛹帶回家做料理，軟的就拿來炒蛋，開始冒角的就炸來吃。」蜂蛹富有滿滿蛋白質，酥炸後的蜂蛹吃起來有如炸馬鈴薯碎，微酸的口感，起司香氣濃郁，帶起開啟味蕾的任務。

《蛇肉蒸蛋：舒肥蛇肉，南瓜椰子蒸蛋》可說是整套菜單中最「吸睛」的一道料理，蛇肉細嫩肉少，主廚將其放進雞湯，以80度舒肥後隔夜取出，再將蛇肉絲放置在帶南瓜勾芡的椰子汁蒸蛋上，搭配費工特製的蛇皮脆片，滑嫩與香脆口感一次嚐盡，蛇肉絲吃起來則略似雞肉絲，但其鮮更勝禽類，絕對顛覆蛇肉的刻板印象。

孔雀肉，被主廚Nick戲謔地形容擁有「最沒個性的肉味」，因為它本身滋味相當輕柔，必須有適當調味才能讓其鮮美展現，《油封孔雀肉、打發奶油、蛋白酥餅》加入百里香和大蒜每個部位進行不同溫度的舒肥，海鮮粥和蛇瓜的混合為內餡，帶有火烤的外皮香，咬起來酥化軟潤，孔雀肉化作清甜滋味，濃縮精華滋味，輕巧細緻，令人回味。

「野味時令菜單」共13道料理，每位NT$4200+10%。

蛇肉蒸蛋、孔雀肉吃起來！「東台灣最難訂餐廳」期間限定「野味菜單」　蜂蛹揭幕13道法式料理
《蜂蛹、炭烤洋蔥espuma、肚臍橙皮》 帶有起司醬香氣，濃郁不膩口，巧妙滋味讓人猶如洋芋脆片。

蛇肉蒸蛋、孔雀肉吃起來！「東台灣最難訂餐廳」期間限定「野味菜單」　蜂蛹揭幕13道法式料理
《油封孔雀肉、打發奶油、蛋白酥餅》 外酥內軟糯，結合山與海的食材，讓料理更能感受台灣這片風土。

蛇肉蒸蛋、孔雀肉吃起來！「東台灣最難訂餐廳」期間限定「野味菜單」　蜂蛹揭幕13道法式料理
《蛇肉蒸蛋：舒肥蛇肉，南瓜椰子蒸蛋》 如雞蛋布丁的金黃色澤， 蛇肉斯同時擔任重要提味的角色，為本季菜單最具話題且特色料理。

蛇肉蒸蛋、孔雀肉吃起來！「東台灣最難訂餐廳」期間限定「野味菜單」　蜂蛹揭幕13道法式料理
《蜂蜜海埔姜香料綠頭鴨、甜菜根鴨汁》 綠頭鴨冰鎮後，風乾後抹上特調醬汁再進行火烤，工序繁鎖，為一道法式「手路菜」。

以上圖片由Sinasera 24提供
Sinasera 24
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