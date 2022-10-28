臉書母公司Meta業績黯淡•股價狂瀉24%　蘋果上季營收寫新猷•矽谷最亮眼

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）臉書母公司Meta上季營收衰退，為打造元宇宙不惜投下鉅資，多家券商調降投資評等。Meta股價27日狂瀉24%，下探近7年來最低點，單日市值蒸發約850億美元。

Meta 26日收盤後公布第3季業績欠佳、第4季財測疲弱，投資人信心崩盤。27日Meta股價一蹶不振，終場暴跌逾24.5%，創上市以來第2大單日跌幅，僅次於2月3日的26.4%，股價收在2016年1月以來最低的97.94美元。

去年7月Meta股價攻上歷史高點時，公司市值超過1兆美元，如今只剩2630億美元左右，年初以來跌幅超過70%。

Meta曾在社群媒體界呼風喚雨，但年輕用戶逐漸捨棄臉書（Facebook）、Instagram，投向以短影音起家的TikTok懷抱，加上整體大環境走下坡、蘋果公司（Apple）以加強隱私為由修改廣告追蹤權限，都讓Meta倚重的廣告生意陷入困境。

Meta上季營收277億美元，較去年同期減少逾4%，連續第2季衰退；獲利銳減52%，降至44億美元。今年前3季，Meta打造元宇宙（metaverse）產品的部門虧損超過90億美元。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）看好虛擬及擴增實境前景，投入鉅資開發元宇宙，即使公司業績下滑仍不動搖。Meta財務長魏納（David Wehner）26日在法人說明會預告，旗下實境實驗室（Reality Labs）明年虧損將擴大，之後Meta打算放慢投資步調，著重公司整體獲利成長。

Meta預期第4季業績與上季相仿，營收介於300億至325億美元。相較之下，市場預期322億美元。

為度過難關，Meta近幾個月徵才趨於保守，以利維持薪酬成本。但資料中心、伺服器等費用造成Meta預期支出不減反增，在法說會上成為分析師緊咬不放的話題。

摩根士丹利（Morgan Stanley）等券商今天以Meta支出增加為由調降投資評等。

祖克柏26日在法說會重申打造元宇宙的決心，並說Meta因應大環境惡化的進展令他感到振奮，「我不得不說，我們的產品趨勢比我看到的成果還要好」。

另一方面，蘋果27日公布上季營收與獲利優於市場預期，在矽谷科技巨擘相繼被財報拖累之際成為異數。但iPhone與服務事業收入不如預期，蘋果盤後股價在平盤附近遊走。

根據台灣中央社，蘋果公司（Apple）季報顯示，截至9月24日的會計年度第4季營收901億美元，年增8%，優於市場預期的889億美元，刷新會計年度第4季最高營收紀錄；淨利207億美元同樣創新猷，每股盈餘1.29美元，年增4%，市場預期1.27美元。

上季iPhone事業進帳426億美元，年增逾9.6%，但不如市場預期的432億美元。iPad、扮演蘋果近年成長引擎的服務事業，收入也不如分析師預期，成長逾25%的Mac事業是少數亮點之一。

受科技股跌勢拖累，27日蘋果股價跌逾3%，收在144.8美元，年初以來下跌18.4%。最新季報於美股收盤後公布，蘋果盤後股價在平盤附近遊走。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）向財經媒體CNBC表示，外匯條件不利於蘋果業績，如果美元沒那麼強勢，蘋果上季營收成長可達雙位數。

蘋果是大環境充滿挑戰時矽谷少數繳出優異業績的科技巨擘。本週稍早，微軟（Microsoft）公布5年來最差營收成長、Google母公司Alphabet上季獲利年減27%、臉書母公司Meta營收連2降且預期支出增加，股價都不支倒地，財測黯淡的亞馬遜（Amazon.com）27日成為最新受災戶。

蘋果9月發表iPhone 14系列，其中，相機與晶片配備較佳的Pro機種買氣旺盛，以致供貨吃緊。本季適逢年底消費旺季，iPhone銷售表現將持續受關注。

隨著智慧型手機市場飽和，蘋果近年逐漸將重心轉移到包含影音串流、應用程式商店的服務事業。這項事業上季進帳近192億美元，年增5%，不如市場預期，揮別過去幾年動輒雙位數的高成長階段。

蘋果第3大市場大中華地區（含中國、香港、台灣）上季營收約155億美元，年增逾6%，優於市場預期。中國受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民間消費降溫，蘋果在當地的業績被視為景氣風向球之一。