Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

氣質！常玉《浴女》《裸女》防摔手機殼　台灣史博館犀牛盾跨界聯名

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/28 09:40
常玉《浴女》與《人約黃昏後》手機殼。(圖/國立歷史博物館)

常玉《浴女》與《人約黃昏後》手機殼。(圖/國立歷史博物館)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國立歷史博物館與RHINOSHIELD 犀牛盾聯名推出常玉、呂佛庭等經典畫作的手機殼、AirPods 保護套，自即日起開賣。

氣質！以「線條的藝術」作為聯名主題，史博館授權典藏，RHINOSHIELD犀牛盾詮釋藝術家常玉與呂佛庭的畫作，共推出10款手機防摔殼、3款AirPods 保護套以及以及2款固架系列商品。

常玉的作品融合中西方的創作手法，利用簡潔有力的線條與輪廓呈現獨特的個人風格，聯名系列共收錄8張經典畫作及3張紋樣授權系列，包含《浴女》、《裸女》、《人約黃昏後》等運用大膽的顏色以及簡練的線條，在力與美之中描摹人體的輪廓；《萬物靜觀皆自得》與《花》，則是以動物與植物為題，在寧靜的景物中加入雀鳥與貓隻點綴出活潑的氣息。

氣質！常玉《浴女》《裸女》防摔手機殼　台灣史博館犀牛盾跨界聯名
《萬物靜觀皆自得》與《花》以動物與植物為題，在寧靜的景物中加入雀鳥與貓隻點綴出活潑的氣息。(圖/國立歷史博物館)

氣質！常玉《浴女》《裸女》防摔手機殼　台灣史博館犀牛盾跨界聯名
《雙人像》加入色塊設計凸顯畫面中兩女的柔美之姿。(圖/國立歷史博物館)

本次聯名款亦收錄藝術家呂佛庭的《文字畫-爵》，畫作運用古象形文字創作「文字畫」，作品畫中見字、字中見畫，盡展筆墨線條之美。

紋樣授權系列，《下雨天》以斜線的構圖佈局營造出輕盈活潑的動態感，使趕路的鍾馗與繽紛的雨點構成童趣的畫面；《戲水河畔》的設計裡，律動的流水紋配上沉穩的底色襯托出風雅的質感；《唐三彩》結合唐代陶器三彩駝與三彩馬造型，靈活的姿態透過插畫表現新的生命，畫面豐富和諧。

史博館與RHINOSHIELD 犀牛盾聯名商品提供一體成型全包覆式的SolidSuit 防摔背蓋手機殼，皆支援全新iPhone 14 型號，更同步供應MagSafe 兼容手機殼，磁力圈經測試擁有超越原廠2倍的超強磁吸力；此外，還有AirPods 保護套與RHINOSHIELD犀牛盾固架配件可供選擇，歡迎至聯名頁面(https://url.rhinoshield.tw/nmh1027p)查詢。
國立歷史博物館
常玉
犀牛盾
呂佛庭

相關新聞

超萌！史博館推出喵星人專屬展覽台北華山免費參觀　刺青貼紙、限定LINE貼圖趣味登場
超萌！史博館推出喵星人專屬展覽台北華山免費參觀　刺青貼紙、限定LINE貼圖趣味登場
2022/04/22 09:40
台灣「博物館5倍藝FUN送」首波抽獎名單揭曉！常玉、朱銘、黃土水限量商品抱回家
台灣「博物館5倍藝FUN送」首波抽獎名單揭曉！常玉、朱銘、黃土水限量商品抱回家
2022/02/15 17:22
台灣文化部最新人事案媒體評論遭控歧視　雜誌社長公開道歉
台灣文化部最新人事案媒體評論遭控歧視　雜誌社長公開道歉
2022/01/28 10:00
佳士得香港亞洲晚拍史上最高成交總額53億　美國塗鴉鬼才亞洲拍賣史稱王難以超越　
佳士得香港亞洲晚拍史上最高成交總額53億　美國塗鴉鬼才亞洲拍賣史稱王難以超越　
2021/05/26 18:21
台灣OMAR威士忌「廖繼春紀念款」全球限量　史博館：欣賞「割麥」品麥香提升品味
台灣OMAR威士忌「廖繼春紀念款」全球限量　史博館：欣賞「割麥」品麥香提升品味
2020/12/14 12:48

更新時間 : 2022-10-28 10:29 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位
星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
維也納愛樂台灣音樂會　衛武營特別加開戶外直播
維也納愛樂台灣音樂會　衛武營特別加開戶外直播
高虹安「違規兼職」爭議波及無辜 台灣資策會：卓政宏「兼職非營利組織董監事」「均事先核准」
高虹安「違規兼職」爭議波及無辜 台灣資策會：卓政宏「兼職非營利組織董監事」「均事先核准」
燒很久、咳不停？呼吸道融合病毒RSV升溫　2歲以下高危群　感染途徑、症狀、預防方法一次看
燒很久、咳不停？呼吸道融合病毒RSV升溫　2歲以下高危群　感染途徑、症狀、預防方法一次看