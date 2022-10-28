氣質！常玉《浴女》《裸女》防摔手機殼　台灣史博館犀牛盾跨界聯名

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國立歷史博物館與RHINOSHIELD 犀牛盾聯名推出常玉、呂佛庭等經典畫作的手機殼、AirPods 保護套，自即日起開賣。

氣質！以「線條的藝術」作為聯名主題，史博館授權典藏，RHINOSHIELD犀牛盾詮釋藝術家常玉與呂佛庭的畫作，共推出10款手機防摔殼、3款AirPods 保護套以及以及2款固架系列商品。

常玉的作品融合中西方的創作手法，利用簡潔有力的線條與輪廓呈現獨特的個人風格，聯名系列共收錄8張經典畫作及3張紋樣授權系列，包含《浴女》、《裸女》、《人約黃昏後》等運用大膽的顏色以及簡練的線條，在力與美之中描摹人體的輪廓；《萬物靜觀皆自得》與《花》，則是以動物與植物為題，在寧靜的景物中加入雀鳥與貓隻點綴出活潑的氣息。



《萬物靜觀皆自得》與《花》以動物與植物為題，在寧靜的景物中加入雀鳥與貓隻點綴出活潑的氣息。(圖/國立歷史博物館)



《雙人像》加入色塊設計凸顯畫面中兩女的柔美之姿。(圖/國立歷史博物館)

本次聯名款亦收錄藝術家呂佛庭的《文字畫-爵》，畫作運用古象形文字創作「文字畫」，作品畫中見字、字中見畫，盡展筆墨線條之美。

紋樣授權系列，《下雨天》以斜線的構圖佈局營造出輕盈活潑的動態感，使趕路的鍾馗與繽紛的雨點構成童趣的畫面；《戲水河畔》的設計裡，律動的流水紋配上沉穩的底色襯托出風雅的質感；《唐三彩》結合唐代陶器三彩駝與三彩馬造型，靈活的姿態透過插畫表現新的生命，畫面豐富和諧。

史博館與RHINOSHIELD 犀牛盾聯名商品提供一體成型全包覆式的SolidSuit 防摔背蓋手機殼，皆支援全新iPhone 14 型號，更同步供應MagSafe 兼容手機殼，磁力圈經測試擁有超越原廠2倍的超強磁吸力；此外，還有AirPods 保護套與RHINOSHIELD犀牛盾固架配件可供選擇，歡迎至聯名頁面(https://url.rhinoshield.tw/nmh1027p)查詢。