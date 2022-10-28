【兄弟登山•各自努力】日本學者預估台灣22縣市長當選名單　黃珊珊等6人有機會逆轉勝

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 曾經準確預測台灣大選結果的日本政治學者: 小笠原欣幸 (Yoshiyuki Ogasawara) 10/26在臉書PO文指出，距離九合一選舉投票日剛好剩一個月。他參考台灣媒體的各種民調和報導，整理好目前的選情，並預估22縣市長可能的選舉結果：以他初步判斷，這次22席縣市長選舉，民進黨可拿下５席，國民黨則有15席，此外民眾黨1席，無黨籍1席。

比較耐人尋味的是「可能當選，但領先幅度不大」者，包括：基隆市謝國樑（第二名蔡適應可能逆轉勝）、台北市蔣萬安（第二名黃珊珊）、桃園市張善政（第二鄭運鵬）、新竹市高虹安（第二名沈慧虹）、苗栗縣鍾東錦（第二名徐定禎）、澎湖縣陳光復（第二名賴偉峰）。小笠原欣幸認為，這六個縣市的第二名，都有機會逆轉勝!

小笠原欣幸強調，關於這次選舉的整體情況和背景，他會另外撰文說明。因為這次他無法進行田野調查，訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判。他本人十一月中旬才會訪問台灣，打算親自了解選情。到時候，也希望台灣朋友們給他指教。

小編覺得，畢竟投票日還有將近一個月的時間，候選人與支持者若能心平氣和看看這項預測，或許可以作為選舉最後衝刺的參考，只要不放棄，拚戰到最後，人人都有希望。

大家加油!!!

下表所列符號之意義:

◎當選可能性很高

〇可能當選, 但領先幅度不大

△有機會逆轉勝 (共有6人, 所以選情仍會有變化)

資料來源: 小笠原欣幸 (Yoshiyuki Ogasawara); TN製表