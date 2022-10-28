【兄弟登山•各自努力】日本學者預估台灣22縣市長當選名單　黃珊珊等6人有機會逆轉勝

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 曾經準確預測台灣大選結果的日本政治學者: 小笠原欣幸 (Yoshiyuki Ogasawara) 10/26在臉書PO文指出，距離九合一選舉投票日剛好剩一個月。他參考台灣媒體的各種民調和報導，整理好目前的選情，並預估22縣市長可能的選舉結果：以他初步判斷，這次22席縣市長選舉，民進黨可拿下５席，國民黨則有15席，此外民眾黨1席，無黨籍1席。
比較耐人尋味的是「可能當選，但領先幅度不大」者，包括：基隆市謝國樑（第二名蔡適應可能逆轉勝）、台北市蔣萬安（第二名黃珊珊）、桃園市張善政（第二鄭運鵬）、新竹市高虹安（第二名沈慧虹）、苗栗縣鍾東錦（第二名徐定禎）、澎湖縣陳光復（第二名賴偉峰）。小笠原欣幸認為，這六個縣市的第二名，都有機會逆轉勝!
小笠原欣幸強調，關於這次選舉的整體情況和背景，他會另外撰文說明。因為這次他無法進行田野調查，訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判。他本人十一月中旬才會訪問台灣，打算親自了解選情。到時候，也希望台灣朋友們給他指教。
小編覺得，畢竟投票日還有將近一個月的時間，候選人與支持者若能心平氣和看看這項預測，或許可以作為選舉最後衝刺的參考，只要不放棄，拚戰到最後，人人都有希望。
大家加油!!!
下表所列符號之意義:
◎當選可能性很高
〇可能當選, 但領先幅度不大
△有機會逆轉勝 (共有6人, 所以選情仍會有變化)
資料來源: 小笠原欣幸 (Yoshiyuki Ogasawara); TN製表
|縣市別
|民進黨
|國民黨
|民衆黨/時力/無黨籍
|基隆市
|△蔡適應
|〇謝國樑
|陳薇仲 黃希賢
|台北市
|陳時中
|〇蔣萬安
|
△黃珊珊
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新北市
|林佳龍
|◎侯友宜
|
桃園市
|△鄭運鵬
|〇張善政
|賴香伶 鄭寶清
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新竹縣
|周江杰
|◎楊文科
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新竹市
|△沈慧虹
|林耕仁
|〇高虹安
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苗栗縣
|△徐定禎
|謝福弘
|〇鍾東錦
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台中市
|蔡其昌
|◎盧秀燕
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彰化縣
|黃秀芳
|◎王惠美
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南投縣
|蔡培慧
|◎許淑華
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雲林縣
|劉建國
|◎張麗善
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嘉義縣
|◎翁章梁
|王育敏
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嘉義市
|李俊俋
|◎黃敏惠
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台南市
|◎黃偉哲
|謝龍介
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高雄市
|◎陳其邁
|柯志恩
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屏東縣
|◎周春米
|蘇清泉
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宜蘭縣
|江聰淵
|◎林姿妙
|陳琬惠
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花蓮縣
|KolasYotaka
|◎徐榛蔚
|
台東縣
|劉櫂豪
|◎饒慶鈴
|
澎湖縣
|〇陳光復
|△賴峰偉
|
金門縣
|不提名
|◎楊鎮浯
|連江縣
|李問
|◎曹爾元/王忠銘
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