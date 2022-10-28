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【兄弟登山•各自努力】日本學者預估台灣22縣市長當選名單　黃珊珊等6人有機會逆轉勝

➤小笠原欣幸初步預估，這次22席縣市長選舉，民進黨可拿下５席，國民黨則有15席，此外民眾黨1席，無黨籍1席。➤小笠原欣幸強調，這次選舉因為他無法進行田野調查，訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判。➤他本人十一月中旬才會訪問台灣，打算親自了解選情。到時候，也希望台灣朋友們給他指教。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/28 15:12
日本權威政治學者: 小笠原欣幸 (圖取自官方臉書Yoshiyuki Ogasawara; TN後製)

日本權威政治學者: 小笠原欣幸 (圖取自官方臉書Yoshiyuki Ogasawara; TN後製)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 曾經準確預測台灣大選結果的日本政治學者: 小笠原欣幸 (Yoshiyuki Ogasawara) 10/26在臉書PO文指出，距離九合一選舉投票日剛好剩一個月。他參考台灣媒體的各種民調和報導，整理好目前的選情，並預估22縣市長可能的選舉結果：以他初步判斷，這次22席縣市長選舉，民進黨可拿下５席，國民黨則有15席，此外民眾黨1席，無黨籍1席。

比較耐人尋味的是「可能當選，但領先幅度不大」者，包括：基隆市謝國樑（第二名蔡適應可能逆轉勝）、台北市蔣萬安（第二名黃珊珊）、桃園市張善政（第二鄭運鵬）、新竹市高虹安（第二名沈慧虹）、苗栗縣鍾東錦（第二名徐定禎）、澎湖縣陳光復（第二名賴偉峰）。小笠原欣幸認為，這六個縣市的第二名，都有機會逆轉勝!

小笠原欣幸強調，關於這次選舉的整體情況和背景，他會另外撰文說明。因為這次他無法進行田野調查，訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判。他本人十一月中旬才會訪問台灣，打算親自了解選情。到時候，也希望台灣朋友們給他指教。

小編覺得，畢竟投票日還有將近一個月的時間，候選人與支持者若能心平氣和看看這項預測，或許可以作為選舉最後衝刺的參考，只要不放棄，拚戰到最後，人人都有希望。

大家加油!!!

下表所列符號之意義:

當選可能性很高

可能當選, 但領先幅度不大

有機會逆轉勝 (共有6人, 所以選情仍會有變化)

資料來源: 小笠原欣幸 (Yoshiyuki Ogasawara); TN製表

縣市別　 民進黨　 國民黨 　 民衆黨/時力/無黨籍
基隆市 　蔡適應　 〇謝國樑　 陳薇仲　黃希賢
台北市　 陳時中　 〇蔣萬安　

黃珊珊

新北市　

 林佳龍　 侯友宜

桃園市　

 鄭運鵬　 〇張善政　 賴香伶　鄭寶清

新竹縣　

 周江杰　 楊文科

新竹市　

 △沈慧虹　 林耕仁　 〇高虹安

苗栗縣

 △徐定禎　 謝福弘　 〇鍾東錦

台中市　

 蔡其昌　 盧秀燕

彰化縣　

 黃秀芳　 王惠美

南投縣

 蔡培慧　 許淑華

雲林縣

 劉建國　 張麗善

嘉義縣

 翁章梁　 王育敏

嘉義市　

 李俊俋　 黃敏惠

台南市　

 ◎黃偉哲　 謝龍介

高雄市　

 陳其邁　 柯志恩

屏東縣

 周春米 蘇清泉

宜蘭縣　

 江聰淵 林姿妙 陳琬惠

花蓮縣

 KolasYotaka　 徐榛蔚

台東縣　

 劉櫂豪　 饒慶鈴

澎湖縣　

 〇陳光復　 賴峰偉

金門縣　　

 不提名　 楊鎮浯
連江縣 李問　 曹爾元/王忠銘　

【兄弟登山•各自努力】日本學者預估台灣22縣市當選名單　黃珊珊等6人有機會逆轉勝
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2022
九合一大選
22縣市
當選名單
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