食品產業齊聚南台灣　高雄國際食品展吸引11海外參展國共襄盛舉

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「高雄國際食品展」昨(27)日盛大展出，外貿協會董事長黃志芳於開幕致詞時表示，「高雄國際食品展」是南臺灣最國際化、規模最大的食品展，《2022年米其林指南》首次將高雄納入評鑑城市，可見得高雄特色美食逐漸在國際嶄露頭角。

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」以及外貿協會與展昭國際共同主辦的「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」自10月27日起一連四天在高雄展覽館展出，「港都料理王」廚藝競賽將於展覽期間同步舉辦，預計該活動將吸引上萬國內外專業買主以及參觀人潮。

貿易局副局長李冠志則表示，「高雄國際食品展」是10月13日國境解封以來第一個於高雄辦理的大型專業展。隨防疫措施逐漸鬆綁，今(2022)年共計11個海外參展國，更有來自宏都拉斯的外商不遠千里親自來台參展。舉凡拉丁美洲館的巴拉圭瑪黛茶與甘蔗酒、宏都拉斯的精品咖啡、瓜地馬拉的果乾及貝里斯辣醬與果醬、史瓦帝尼的蜂蜜與辣木粉、日本栃木縣廳的日光梨、比利時的經典啤酒及德國葡萄酒，都能在現場洽詢選購。

外貿協會表示，展覽於南臺灣累積好口碑，並持續吸引食品業重要公協會參展，包含台灣水產工業同業公會、台灣冷凍肉品工業同業公會、台灣區釀造食品工業同業公會、台灣素食推廣協會及彰化縣企業拓銷聯合協會，顯示展覽對拓展南部餐飲市場之重要性。

食品展重量級參展單位高雄市政府海洋局及農業局均分別以「高雄海味專區」及「高雄物產館」主題館展出，主打南臺灣最新鮮美味農漁產品。國內指標參展大廠包含好帝一食品、京都念慈庵、安心食品、臺灣菸酒及首次參展的老楊食品。

「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」則為南臺灣飯店餐飲業年度採購盛會，業者帶來多樣優質新品，涵蓋飯店業必備寢具及家具、餐飲業好幫手食物調理、包裝及清潔配備，抑或烘焙業者所需烤箱及模具等生財器具皆一應俱全，主辦單位鼓勵相關業者可把握機會添購設備、提升產能與擴大商品類別。國內指標參展大廠包含達達國際企業、三麥機械、兆酆機械、台灣平安夜及甲電國際。

外貿協會還說，今年的展覽推出四大創新科技服務，包含展館容留控管、展場虛擬導航、四語翻譯屏幕及擬真演繹展示系統，提供參展企業及參觀者全新體驗。另搭配為期兩週線上展覽，歡迎業者線上同步觀展，即時與參展企業交流，線上線下掌握雙倍商機。

此外，展覽期間同步舉辦睽違三年的「港都料理王」廚藝競賽，校園組及專業組將分別以「白香新秀爭奪賽」及「達人紅頂佳餚表演賽」為主題，考驗選手如何運用臺灣在地食材，呈現創意料理，兩組均於開幕當日的27日下午角逐冠軍寶座。另有「名人食堂料理秀」，邀請活躍於美食節目的藝人及主廚運用參展企業的食材示範創意料理。

照片由外貿協會提供

照片由外貿協會提供