Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣中油高雄大林煉油廠深夜火警　陳其邁：持續監測救災

陳其邁指出，初步清查無人員受傷受困，且初步了解不影響地下工業管線，經發局管線安全辦公室會持續追蹤狀況，市府正持續監測、救災，且火勢已在27日深夜11時44分獲得控制。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/28 01:00
中油高雄大林煉油廠27日晚間10時35分左右發生火警，大量濃煙直竄天際。（高雄市政府提供）中央社

中油高雄大林煉油廠27日晚間10時35分左右發生火警，大量濃煙直竄天際。（高雄市政府提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中油高雄大林煉油廠今天(27日) 深夜發生火警，大量濃煙直竄天際。高雄市長陳其邁深夜趕抵現場，並表示初步了解無人員受傷受困、不影響地下工業管線，市府持續監測、救災中。

台灣中油高雄大林煉油廠深夜火警　陳其邁：持續監測救災

高雄市小港區中油大林煉油廠27日深夜火警，從遠處都能清楚看見濃濃黑煙及橘紅的火光。（讀者提供）中央社

台灣中油高雄大林煉油廠深夜火警　陳其邁：持續監測救災

中油高雄大林煉油廠27日深夜發生火警，高雄市長陳其邁（前中）趕抵現場，並表示初步了解無人員受傷受困、不影響地下工業管線，市府持續監測、救災中。（高雄市政府提供）中央社

高雄市政府消防局晚間發布訊息指出，10時35分獲報小港區中林路中油大林煉油廠發生火警，濃濃黑煙跟橘紅火光照亮夜空，就連遠處民宅都能清晰看見。消防局出動小港、鳳祥、大林等分隊前往搶救，初步了解無人受困，詳細起火點跟原因仍待查。

高雄市長陳其邁晚間11時35分趕到現場，並透過臉書表示，高雄市副市長林欽榮及消防局、環保局、勞工局、警察局等相關局處首長在第一時間已趕赴現場指揮救災，並已通報台電公司、自來水公司等單位。

中央社引述陳其邁指出，初步清查無人員受傷受困，且初步了解不影響地下工業管線，經發局管線安全辦公室會持續追蹤狀況，市府正持續監測、救災，且火勢已在深夜11時44分獲得控制。

中油以訊息回應媒體詢問表示，台灣中油大林煉油廠第三重油脫硫工場高溫區發生起火，目前得知人員皆平安，起火原因尚在調查中。
中油
火警
高雄
大林
煉油廠
陳其邁

相關新聞

2022高雄市長選舉•公辦電視政見發表會　預定11月12日下午2時舉行
2022高雄市長選舉•公辦電視政見發表會　預定11月12日下午2時舉行
2022/10/09 19:11
連假3天高雄熱鬧滾滾 輕軌運量再衝高、設計展湧入47萬人潮
連假3天高雄熱鬧滾滾 輕軌運量再衝高、設計展湧入47萬人潮
2022/10/09 16:46
台灣藝人炎亞綸獲選十大傑出青年：真正給予社會實質回饋才感到踏實
台灣藝人炎亞綸獲選十大傑出青年：真正給予社會實質回饋才感到踏實
2022/10/09 12:31
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
2022/10/08 20:46
台灣設計展在高雄！「設計中島」10大主題展佔地萬坪　22組40呎貨櫃展現台灣創作能量
台灣設計展在高雄！「設計中島」10大主題展佔地萬坪　22組40呎貨櫃展現台灣創作能量
2022/10/07 09:58

更新時間 : 2022-10-28 01:19 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位
星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
維也納愛樂台灣音樂會　衛武營特別加開戶外直播
維也納愛樂台灣音樂會　衛武營特別加開戶外直播
高虹安「違規兼職」爭議波及無辜 台灣資策會：卓政宏「兼職非營利組織董監事」「均事先核准」
高虹安「違規兼職」爭議波及無辜 台灣資策會：卓政宏「兼職非營利組織董監事」「均事先核准」
SJ、Blackpink、Epik High等多組南韓藝人將來台　演唱會資訊看這邊
SJ、Blackpink、Epik High等多組南韓藝人將來台　演唱會資訊看這邊