台灣中油高雄大林煉油廠深夜火警　陳其邁：持續監測救災

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中油高雄大林煉油廠今天(27日) 深夜發生火警，大量濃煙直竄天際。高雄市長陳其邁深夜趕抵現場，並表示初步了解無人員受傷受困、不影響地下工業管線，市府持續監測、救災中。

高雄市小港區中油大林煉油廠27日深夜火警，從遠處都能清楚看見濃濃黑煙及橘紅的火光。（讀者提供）中央社

中油高雄大林煉油廠27日深夜發生火警，高雄市長陳其邁（前中）趕抵現場，並表示初步了解無人員受傷受困、不影響地下工業管線，市府持續監測、救災中。（高雄市政府提供）中央社

高雄市政府消防局晚間發布訊息指出，10時35分獲報小港區中林路中油大林煉油廠發生火警，濃濃黑煙跟橘紅火光照亮夜空，就連遠處民宅都能清晰看見。消防局出動小港、鳳祥、大林等分隊前往搶救，初步了解無人受困，詳細起火點跟原因仍待查。

高雄市長陳其邁晚間11時35分趕到現場，並透過臉書表示，高雄市副市長林欽榮及消防局、環保局、勞工局、警察局等相關局處首長在第一時間已趕赴現場指揮救災，並已通報台電公司、自來水公司等單位。

中央社引述陳其邁指出，初步清查無人員受傷受困，且初步了解不影響地下工業管線，經發局管線安全辦公室會持續追蹤狀況，市府正持續監測、救災，且火勢已在深夜11時44分獲得控制。

中油以訊息回應媒體詢問表示，台灣中油大林煉油廠第三重油脫硫工場高溫區發生起火，目前得知人員皆平安，起火原因尚在調查中。