這幾年環保意識抬頭，許多民眾開始從「食、衣、住、行、育、樂」各個層面落實綠色生活，而企業也必須在不斷變化的商業與地球環境中，學習如何落實ESG「環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）」，以ESG的目標達到永續經營。

GILDAN吉爾登所生產的T恤使用美國當地無污染種植之棉花，全球年銷售量高達每年8億件，產品遍佈世界60多個國家，是國際領導品牌也是最受歡迎的美式T恤，目前亞洲得到最多ESG認證、多國環保協會認證，使用環境友善的布料製作成服裝，確保不會對珍貴的生態系統和自然環境造成負擔，也因此於今年得到全球200大碳潔淨企業的「永續發展企業認可」殊榮。

GILDAN吉爾登也於日前參加台灣首場民間自主舉辦的「恆好玩：2022地方永續旅展」臺灣總代理愛力國際執行長Eric也於講座中分享，如何從一件T恤出發，憑藉著全球團隊的力量，從環境、循環、人權、社區、透明度等五大尊重開始，自農場到工廠的友善生產過程，再到推動循環經濟，秉持著對環境友善、尊重人權與社區回饋的實踐旅程，ESG不僅僅是一種社會責任，也成為 GILDAN 吉爾登的經營核心與未來成長的關鍵動力。

為了以實際行動關注社會重要議題，整合自身資源投入公益，Eric指出，身為ESG永續時尚的指標企業，GILDAN多年來也積極深耕台灣在地文化。目前贊助心智障礙兒童早療教育的瑪利亞社會福利基金會，在11月1日起於嘖嘖平台發起「舊城心故事-Merry Youngの老派約會快樂襪」，以及12月24日的瑪利亞快樂襪聖誕公益健走活動，擔任領走嘉賓，陪伴瑪利亞青年們以創作與結合環保材質織造成的襪子為自己發聲，歡迎大家一起共襄盛舉。

身為地球公民，別以為友善地球離你很遠，當你善待環境、環境得以永續，穿無污染好材質的衣服，肌膚也舒服，最後善循環終將回到自己。每一次有意識地消費與參與，從一件友善環境棉T恤開始，對地球盡一份心力，參與不平凡永續旅程的努力。

ESG漸受重視！「GILDAN吉爾登」登場2022年永續旅展 暢談以美國棉Ｔ品牌實踐ESG