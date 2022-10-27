（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）大陸委員會今（27）日公布例行民調結果，針對「中共二十大」報告提出的涉臺主張，有高達9成多的民眾不認同中共以武力威脅臺灣的作法，另有近9成支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及臺灣民主。

中共20大於22日閉幕，中國國家領導人習近平在涉台部份提出「絕不承諾放棄武力」，26日中國國台辦在20大後召開首場記者會，發言人馬曉光宣布「10項堅持」，包含堅持「一個中國原則和九二共識」、堅持粉碎台獨分裂圖謀和堅持反對外部勢力干涉等，並重申習近平「不放棄使用武力」主張。

陸委會於今日例行記者會上公布20大後臺灣民眾對兩岸關係看法最新民調結果，針對中共「二十大」報告提出的涉臺主張，9成左右民眾強烈反對其宣稱不承諾放棄使用武力（85.6%）、更不認同中共以武力威脅臺灣的作法（91.6%）；有83.9%的民意不贊成中方所謂「解決臺灣問題的總體方略」、堅持「一個中國原則」的「九二共識」等立場（82.3%）；更反對稱「和平統一、一國兩制」是實現兩岸統一的最佳方式（79.3%）。

陸委會強調，主流民意支持政府兩岸政策立場。近9成支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及臺灣民主（89.7%）；8成以上支持總統國慶演說呼籲兵戎相見不是兩岸選項、唯有尊重臺灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟良性互動根本（84.3%）；也認同在理性平等及相互尊重下，願尋求雙方可以接受，維持臺海和平穩定的方法（88.9%）；支持「四大韌性」（80.7%）、「四個堅持」（74.4%）等守護臺灣的立場。

陸委會指出，8成以上民眾贊成政府考量兩岸情勢發展及兼顧經濟與防疫，調整兩岸交流和人員往來（82.9%）；7成以上支持調整境管措施同時，加強對中國大陸人士來臺安全管理（73.2%）。另在長期觀察議題，認為中共對我政府與人民不友善分別為78.2%、61.3%；絕大多數民眾主張「廣義維持現狀」（86.3％），且認為臺灣的未來及兩岸關係發展要由臺灣2,300萬人決定（85%），維持長期穩定態勢。

陸委會強調，中華民國是主權國家，兩岸互不隸屬是客觀事實；「四個堅持」是臺灣社會最大共識與底線，政府堅定捍衛國家主權、安全及民主自由的生活方式，沒有任何妥協的空間。維持臺海和平穩定，是雙方共同責任，再次呼籲對岸正視兩岸現實及臺灣民意，摒棄侵犯對抗的舊思維，以理性平等及相互尊重態度，務實處理分歧。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在111年10月19日至23日以電話訪問臺灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,096份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

習近平「不放棄使用武力」主張 陸委會民調：逾9成台灣人不認同中共以武力威脅