肯伊威斯特失控行徑連環爆！各大品牌急切割 近10年合作Yeezy也掰了

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）日前不但稱Black Lives Matter運動是一場「騙局」，更在推特發表反猶太的種族歧視言論，連續遭到各大品牌切割，連長年合作的愛迪達（Adidas）也終止合作，其他如GAP、Foot Locker、Balenciaga等牌都加入抵制行列。

肯伊威斯特月初出席巴黎時裝週時，穿著一件「White Lives Matter」（意指白人的命也是命）上衣，諷刺黑人人權運動Black Lives Matter是一場「騙局」，而後被非裔美籍的《Vogue 》全球特約時尚主編 Gabriella Karefa-Johnson批評，被罵的肯伊威斯特十分不爽，在個人社群媒體貼上Gabriella的照片，並嘲笑她身為時尚人卻穿搭的很糟。

不只如此，肯伊威斯特又在各個社群平台發出反猶太言論：「我今晚有點想睡，但等我醒來時，我要對猶太人發動第三戰備狀態（defcon 3）。」此言一出立刻引起大量網友、新聞媒體以及各界名人抨擊，大家都難以置信肯伊威斯特的失控發言，他也針對部分回應回擊，當時釀成不小風波，也引發諸多品牌切割。

綜合外媒報導，高端設計品牌Balenciaga已宣布終止與其的合作，另外GAP也同樣宣布下架最近才開賣的YEEZY GAP產品，最值得關注的是合作8年的愛迪達發出官方聲明，強調不會容忍反猶太主義和任何其他仇恨言論，也認同肯伊威斯特最近的行為違反了公司多元化、包容性、相互尊重和公平的價值觀。

愛迪達表示「經過徹底審查，我們決定立即終止合作，停止生產 Yeezy 產品和其他相關業務，並停止向肯伊威斯特和其單位支付款項，愛迪達為現有產品（包括合作關係時新、舊配色）設計權的唯一所有者。」對此，肯伊威斯特在其Instagram上回應表示「FUUUUUUCK愛迪達，我被愛迪達強暴，我的設計也被偷走了。」

此外，NBA塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）26日說，將終止與肯伊威斯特的運動經紀公司Donda Sports合作。他表示「我一直，也將永遠，繼續堅決反對反猶太主義、仇恨言論、虛假表達和任何形式的壓迫性言論。有鑑於此，我現在深刻地體認到，我的聲音和我的立場，無法在與我的立場或價值觀不相符的空間中生存。」

現在，肯伊威斯特不但身價大受打擊，也被各路品牌唾棄。根據CNN，他日前企圖進入位於洛杉磯的運動鞋品牌Skechers公司，但因為不請自來的舉動，以及他同時正在進行「未經授權的拍攝」，而被兩名保安請了出去。

根據媒體，Skechers的創辦人Robert Greenberg本身就是一名猶太人，該公司週三（26日）發表聲明，強調沒有考慮也無意與肯伊威斯特合作，因他們譴責其最近的分裂言論。