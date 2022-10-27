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索馬利亞大旱瀕臨飢荒 十年氣候融資用在何處？

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/27 18:18
索馬利亞遭遇40年最嚴重乾旱，近兩年滴雨未降，面臨飢荒。（圖／美聯社 )  

索馬利亞遭遇40年最嚴重乾旱，近兩年滴雨未降，面臨飢荒。（圖／美聯社 )  

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）全球氣候變遷導致索馬利亞遭遇40年來最嚴重乾旱，飢荒已無可避免卻缺乏援助。聯合國人道主義事務負責人格里菲斯（Martin Griffiths）日前質疑，這些援助資金究竟用至何處，且為何沒有用於對抗索馬利亞的饑荒。

英國衛報報導，在2009年聯合國氣候變遷大會（COP15）上，發達國家承諾每年將提供1000億美元援助協助弱勢國家，以應對全球氣候變遷下的種種挑戰，然而至今承諾並未實現。格里菲斯表示，「事實的真相是，我們正努力試圖釐清，十年前所承諾的氣候資金在哪？被誰持有？是誰並未將資金送至向索馬利亞這樣的地方？」

40年來最嚴重乾旱襲擊非洲之角，其中又以逾兩年幾乎未有降雨的索馬利亞最為嚴重。嚴酷的氣候導致食物收成不佳，又適逢全球糧食價格爆增等因素，聯合國先前已提出警告，到今年年底，索馬利亞部分地區可能會進入飢荒狀態。

格里菲斯強調，索馬利亞人的遭遇並非自作自受，而是因他人的行為及習慣的所造成的極端天氣的「受害者」，可那些氣候資金卻並未被設法送達他們手中，當他詢問各國政府如何決定、提供氣候融資時，卻「未能」獲得答案。

事實上，為協助開發中國家氣候融資，綠色氣候基金（Green Climate Fund，GCF）於2010年成立，然而其影響相當有限，因為發達國家往往透過世界銀行（World Bank）或區域的開發銀行（Development Bank）提供資金。

報導引述經濟合作暨發展組織（Organisation for Economic Cooperation and Development，OECD）數據指出，儘管發達國家動員的氣候援助資金在2020年已達逾830億美元，但低收入國家在2016年到2020年間，僅收到8%的資金。

報導也援引樂施會（Oxfam）指出，發達國家動員的資金在210億到245億美元之間，但其中只有兩成的資金用於低度開發國家，該機構指出，貸款占氣候融資的70%以上。

加彭環境部長懷特（Lee White）則表示，這個氣候融資系統是有缺陷的。捐助國自行報告捐款情況，但沒有明確方法來追蹤確切有多少資金被捐贈，並用至何處。

他進一步指出，富裕國家宣稱所提供的資金實際僅有一小部分抵達GCF，然而即便如此，申請資金的標準也過於複雜， 很少有發展中國家有能力撰寫相關申請，並且即便獲得融資也有層層笨拙的程序，「人們常覺得這個系統的設計是為了防止你將資金花費在發達國家顧問以外的地方」。
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