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ESG健檢、規劃、執行 美國FiscalNote推全方位永續投資服務

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/27 18:00
聯合國永續目標截圖

聯合國永續目標截圖

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）美國科技軟體服務公司FiscalNote趕上ESG熱潮，推出了Equilibrium平台，結合AI人工智能分析，透過一站式服務，協助企業組織邁向聯合國永續發展目標。

FiscalNote的永續解決方案，為客戶提供ESG策略規劃、標準訂定、資料分析與揭露報告服務，以清楚明瞭集中管理介面，有效掌握相關資料，整合各部門ESG執行流程，使行動的推動更為順暢。

Equilibrium的儀表板（dashboard），標榜簡潔的操作介面，綜合分析各項ESG表現，並可快速便捷地蒐集、匯入、匯出相關資料。此一系統與國際ESG監管架構介接，揭露資訊與提交報告更為省時。此外，供應鏈入口設計，讓供應商的ESG表現一目了然，方便評估衡量。企業組織更可透過系統，設定追蹤未來減碳目標。

全球知名蔬果產品供應商、來自愛爾蘭都柏林的Dole，就是與FiscalNote合作推行2030零碳排目標的例子。Dole規模龐大，有55,000名員工，產品銷售遍及全球70餘國。

藉由FiscalNote的ESG解決方案，Dole得以監控、評估其全球碳足跡與關鍵績效指標，彙整全球營運單位的相關資料，故而更能提供消費者以永續為念的產品。

ESG健檢、規劃、執行 美國FiscalNote推全方位永續投資服務

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