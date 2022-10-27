2022第九屆國際綠色智慧交通論壇　建構智慧基礎建設邁向淨零永續發展

淨零排放已成為全球共識，轉型迫在眉睫，危機也是轉機， 運用數位技術能協助他們達成淨零排放的過程中有龐大的機會。 爰此，電訊暨智慧運輸科技發展基金會(TTF)、 台灣永續能源研究基金會(TAISE)與遠傳電信於10月26日於張榮發國際會議中心共同舉辦「2022第九屆國際綠 色智慧交通論壇」， 現場由論壇主席電訊基金會暨永續基金會董事長簡又新大使主持開幕 式，交通部胡湘麟政務次長、數位產業署呂正華署長、 經濟部工業局楊志清副局長、 行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長及遠東集團徐旭東董事長出 席致詞，現場共計約400位來賓參與，交流熱絡迴響熱烈。

此屆論壇以「建構智慧基礎建設 邁向淨零永續發展」為主題，邀請包含經濟部工業局、勤業眾信、 遠傳電信、工研院、融易網路、交通部科技顧問室、 鼎漢國際工程顧問(股)公司、台灣電力公司、高雄市交通局、 台北大數據中心、YouBike微笑單車等產官學專家與會， 盼提升大眾對於數位技術如何協助他們邁向淨零排放的知識， 擘建智慧城市的永續藍圖。

論壇主席簡又新大使表示， 永續發展與淨零排放已經成為全球共同追求的目標， 各國公私部門皆嚴陣以待、 採取相關政策與措施以因應氣候變遷及其衝擊。 臺灣也不能置身事外，淨零轉型勢在必行。在交通方面， 除了持續推動運具電動化及無碳化， 資通訊技術是我們實現淨零的重要工具。據聯合國報告統計， 相關資通訊解決方案可以降低約15%的溫室氣體排放量， 然而成敗取決於他們能否順利整合5G、物聯網和AI等技術， 打造成熟的數位基礎建設，透過有效運用資料與完善的數位建設， 再結合實體的智慧交通與建築和數位科技， 方能使他們順利轉型邁向未來綠色智慧城市。

遠東集團徐旭東董事長指出台灣在綠色智慧交通這個領域有一個很好 的發展空間，人才聚集外加地理位置，是非常利於合作與發展。「G reen綠色」除了在心中，更要實踐於社會與日常生活中。徐旭東接著表示，歐美許多國家現在都在談「Cost成本」， 而它的範圍更延伸到產業與公司組織各個領域（all the way），從每個人「mental內心」做起涵蓋整個面向。 他還說，今日的主題不容易談，但也沒這麼困難， 下足功夫在產業的科技領域才不會被淘汰，因此必須加緊腳步。

交通部政務次長胡湘麟表示，今日的三大主題都跟交通部有很重要的連結。 當今氣候議題持續延燒，世界各國積極推動相關的綠色交通轉型， 臺灣交通也步步為營地朝向運具電氣化、無碳化的淨零目標邁進。 為了因應蔡政府的三大交通建設之一「綠運輸」， 交通部也補助公車電氣化，並推動電動車基礎建設、升級公共運輸、 完善公車運輸網、布局充電樁以及建設良好自行車步道等， 引導民間部門一同參與。此外，交通部過去也在許多縣市利用AI科 技分析與改善諸多交通問題，與地方政府合作， 攜手民眾一同邁向淨零之路。

數位發展部數位產業署署長呂正華點出今日主題與臺灣數位產業發展 的重點非常貼切，而工業局過去在淨零的發展上也有一些基礎， 透過以大帶小、不遺餘力的朝向淨零目標。呂正華也提到， 數位發展部的發展跟徐董事長所說的「Science & Technology」很貼切， 不僅推動產業數位轉型也確保資訊安全維護， 臺灣的淨零之路只要大家攜手前行，肯定能做到最好！

行政院能源及減碳辦公室的林子倫副執行長提及， 過去行政院就有籌備淨零小組，共分為去碳能源、產業及能源效率、 綠運輸及運具電氣化、負碳技術、治理工作五大工作圈， 提出整合策略在各領域持續推動轉型。此次論壇完整豐富， 圍繞在淨零轉型的關鍵作法，盼來賓能吸收本次論壇的成果， 將影響力擴及整個社會與國家。

這次的論壇由交通部、經濟部與數位發展署指導， 並由台灣雲端物聯網產業協會、遠通電收股份有限公司共同協辦。 主題演講邀請經濟部工業局楊志清副局長、 勤業眾信溫紹群數位轉型服務負責人、遠傳電信井琪總經理分享， 於專題論壇中並集結包括： 鼎漢國際工程顧問孫以濬總監與李宗益總經理、 工研院產科國際所林志勳能源策略長與資通所蔣村杰副所長、 融易網路毛穎崙總經理、交通部科技顧問室王穆衡主任、 台灣電力公司配電處饒祐禎副處長、遠傳電信曾詩淵執行副總經理、 高雄市交通局劉建邦副局長、 台北大數據中心林佑達分析與應用總監、YouBike微笑單車劉 麗珠董事長等多位產官學研專家學者分別從【以AIoT 實現淨零政策目標】、【運用交通數據力推動綠色運輸】、【 從智慧城市落實淨零應用】三大專題等9場專案報告，內容廣泛、 討論深入。更多活動資訊敬請至台灣永續能源研究基金會官網查詢。